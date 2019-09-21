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Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати

Симона Юнусова часто делится снимками своей внучки Алисы. На днях она показала забавные рисунки на руках девочки, которые вызвали неоднозначную реакцию у фолловеров звездной бабушки.
Симона Юнусова, Алиса

20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки. На тыльной стороне ладошек Алисы красовались большие черные пауки, раскинувшие сети, а ногти девочки были покрашены во все цвета радуги: от желтого до изумрудно-зеленого. Судя по всему, маленькая модница получила возможность сделать маникюр мечты. Разумеется, с разрешения своей 59-летней бабушки.

«Я терпеть не могу накрашенные ногти у детей, но прекрасно понимаю, что ''запретный плод всегда сладок'', поэтому иногда необходимо дать ребенку возможность самовыражения», — подписала фотографию Симона.
Алиса Юнусова

Не все подписчики пришли в восторг от «паучьих лапок» Алисы. Кого-то рисунки на руках девочки даже напугали:

«Это чьи такие страшные руки?», «Что за господи прости у нее на руках?», «Наодевали в черное девочку! Лет в 15 партаками заколется...»

Но все же нашлись фолловеры, которые обратили внимание не только на саму фотографию, но и на мудрые слова Симоны. Пользователи Сети одобрили то, что бабушка разрешила Алисе необычно украсить руки и ногти и обрадовала девочку. 

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21 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @missalena.92, @simona280/Instagram
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Симона Юнусова, Алиса Юнусова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Выражение лица Симоны на 8 фото - это нечто )

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