Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати

20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки. На тыльной стороне ладошек Алисы красовались большие черные пауки, раскинувшие сети, а ногти девочки были покрашены во все цвета радуги: от желтого до изумрудно-зеленого. Судя по всему, маленькая модница получила возможность сделать маникюр мечты. Разумеется, с разрешения своей 59-летней бабушки.
Не все подписчики пришли в восторг от «паучьих лапок» Алисы. Кого-то рисунки на руках девочки даже напугали:
Но все же нашлись фолловеры, которые обратили внимание не только на саму фотографию, но и на мудрые слова Симоны. Пользователи Сети одобрили то, что бабушка разрешила Алисе необычно украсить руки и ногти и обрадовала девочку.