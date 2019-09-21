Павел Мамаев остался без работы: «Краснодар» расторг с ним контракт

ФK «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. От дальнейших комментариев клуб отказался.

Павел Мамаев

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым, который только недавно вышел из колонии. В пресс-службе заявили, что это произошло по «взаимному согласию сторон».

«В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу», — сообщили на официальном сайте «Краснодара».

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон, в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — написали на сайте клуба, сопроводив запись видео со знаковыми игровыми эпизодами Павла.

По информации «Спорт-Экспресс», Павел уже ведет переговоры с московским «Динамо» — его могут принять туда в зимнее трансферное окно.

Мамаев, напомним, играл за «Краснодар» с 2013 года. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата России и два раза попадал в список 33 лучших игроков.

1 2 3 4 5 6 7 Павел Мамаев больше не в «Краснодаре»

Напомним, 17 сентября Мамаев вышел из тюрьмы по УДО вместе с Александром Кокориным. Футболисты в октябре прошлого года (а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий) ввязались в две потасовки в центре Москвы. В итоге Кокорин получил 1 год и 6 месяцев заключения, Мамаев — 1 год и пять месяцев.