Павел Мамаев остался без работы: «Краснодар» расторг с ним контракт

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым, который только недавно вышел из колонии. В пресс-службе заявили, что это произошло по «взаимному согласию сторон».
«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон, в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — написали на сайте клуба, сопроводив запись видео со знаковыми игровыми эпизодами Павла.
По информации «Спорт-Экспресс», Павел уже ведет переговоры с московским «Динамо» — его могут принять туда в зимнее трансферное окно.
Мамаев, напомним, играл за «Краснодар» с 2013 года. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата России и два раза попадал в список 33 лучших игроков.
Напомним, 17 сентября Мамаев вышел из тюрьмы по УДО вместе с Александром Кокориным. Футболисты в октябре прошлого года (а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий) ввязались в две потасовки в центре Москвы. В итоге Кокорин получил 1 год и 6 месяцев заключения, Мамаев — 1 год и пять месяцев.