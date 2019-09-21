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Павел Мамаев остался без работы: «Краснодар» расторг с ним контракт

ФK «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. От дальнейших комментариев клуб отказался.
Павел Мамаев
Павел Мамаев

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым, который только недавно вышел из колонии. В пресс-службе заявили, что это произошло по «взаимному согласию сторон».

«В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу», — сообщили на официальном сайте «Краснодара».
Павел Мамаев

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон, в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — написали на сайте клуба, сопроводив запись видео со знаковыми игровыми эпизодами Павла.

По информации «Спорт-Экспресс», Павел уже ведет переговоры с московским «Динамо» — его могут принять туда в зимнее трансферное окно.

Мамаев, напомним, играл за «Краснодар» с 2013 года. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата России и два раза попадал в список 33 лучших игроков.

Напомним, 17 сентября Мамаев вышел из тюрьмы по УДО вместе с Александром Кокориным. Футболисты в октябре прошлого года (а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий) ввязались в две потасовки в центре Москвы. В итоге Кокорин получил 1 год и 6 месяцев заключения, Мамаев — 1 год и пять месяцев.

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21 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @alana_mamaeva/Instagram
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Павел Мамаев, Александр Кокорин

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Алана, видать очень рад! Она же умирала в этом краснодаре, где нет тусовок и все «вонючие» провинциалы.

  • Алана! На работу!

  • Ну ничего, зато он теперь станет постоянным героем статей на Вуман.ру. Каждый его шаг нам будут описывать, как проснулся, как покушал, как покакал. Нет, кроме шуток, кому вообще интересен этот мелкий уголовный элемент? Он - никто. Зачем о нем писать?

  • Интересно, у Планы есть образование? Работать,видимо, скоро придется всё-таки.

  • Да,все же придется Алане на работу выходить. Да что ж за невезуха то.."Зенит" тоже без Кокорина будет играть на чемпионате,отказали в регистрации.

  • Гость

    Ну ничего, зато он теперь станет постоянным героем статей на Вуман.ру. Каждый его шаг нам будут описывать, как проснулся, как покушал, как покакал. Нет, кроме шуток, кому вообще интересен этот мелкий уголовный элемент? Он - никто. Зачем о нем писать?

    Вы знаете, здесь женский сайт и все эти футбольные истории очень привязаны к женам футболистов (это уже отдельная сформированная категория в социуме). И истории эти очень поучительны для молодых женщин! Сначала ты порхаешь возле успешного мужа, вы обеспечены и у вас все прекрасно, а потом все! Контракта нет, футбола не будет! Денег тоже. Делать муж больше ничего не умеет, жена тоже. Организовать школу, как, например Алдонин, способы единицы. Так что девочки, делайте выводы! Как бы не был ваш супруг обеспечен и знаменит, развивайтесь, зарабатывайте сами! А не только пластическими операциями увлекайтесь.

  • Гость

    Ну ничего, зато он теперь станет постоянным героем статей на Вуман.ру. Каждый его шаг нам будут описывать, как проснулся, как покушал, как покакал. Нет, кроме шуток, кому вообще интересен этот мелкий уголовный элемент? Он - никто. Зачем о нем писать?

    Попал в в тюрягу с тал -"героем России" !!! БОльшое бабло вскружило голову-им все можно и все доступно. Вот сейчас их опустили на землю. поживите как все на зп сред класса.

  • Береги платье снову, а честь смолоду. Молодец Галицкий!

  • Всё наладится, как бы кто ни злорадствовал. И те, кто считает футбол забавой а не работой, наверное так же унижают матерей-декретниц, обесценивая их труд

  • Гость

    Вы знаете, здесь женский сайт и все эти футбольные истории очень привязаны к женам футболистов (это уже отдельная сформированная категория в социуме). И истории эти очень поучительны для молодых женщин! Сначала ты порхаешь возле успешного мужа, вы обеспечены и у вас все прекрасно, а потом все! Контракта нет, футбола не будет! Денег тоже. Делать муж больше ничего не умеет, жена тоже. Организовать школу, как, например Алдонин, способы единицы. Так что девочки, делайте выводы! Как бы не был ваш супруг обеспечен и знаменит, развивайтесь, зарабатывайте сами! А не только пластическими операциями увлекайтесь.

    Вы ничего не перепутали? Участь спортсмена никак не может быть успешной. Это временная профессия до первой серьезной травмы. И молодые женщины прекрасно понимают, что семья со спортсменом - это повышенный риск безработицы. Алдонин был так себе футболистом, у него голов меньше, чем у Тарасова, но, наверное есть неплохой мозг, поэтому сразу вложился не в свою спортивную карьеру, а в личный бизнес.

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