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50-летняя Джей Ло закрыла шоу Versace в том самом платье, которое носила почти 20 лет назад

Роскошная Дженнифер Лопес — кажется, единственная женщина на этой планете, которая способна надеть одно и то же платье с разницей в 19 лет и выглядеть шикарно.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес в 2000 году

Вряд ли кто-то может надеть платье, которое когда-то носил 20 лет назад, и выглядеть при этом так, что все вокруг ахнут. Исключение — Дженнифер Лопес.

20 сентября она феерично закрыла показ Versace, который прошел в Милане. Джей Ло прошлась по подиуму в том самом легендарном зеленом наряде с глубоким декольте и разрезами. Впервые звезда появилась в этом аутфите на церемонии вручения премии «Грэмми» 23 февраля 2000 года.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес в 2019 году

Видео со своей фееричной проходкой (серьезно, Джен будто бы всю жизнь дефилировала по подиуму) Лопес поделилась в Инстаграме.

Интересно, что именно это платье стало отправной точкой в создании базы изображений Google Images. Тогда «Дженнифер Лопес в зеленом платье» стало самым популярным запросом в поисковике, и разработчики поняли, что пора создавать сервис с картинками. 

За выход в смелом платье певица моментально получила статус иконы стиля (в июне того же года ей вручили модную премию ассоциации дизайнеров США). 


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21 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Дженнифер Лопес

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