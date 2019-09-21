50-летняя Джей Ло закрыла шоу Versace в том самом платье, которое носила почти 20 лет назад

Вряд ли кто-то может надеть платье, которое когда-то носил 20 лет назад, и выглядеть при этом так, что все вокруг ахнут. Исключение — Дженнифер Лопес.
20 сентября она феерично закрыла показ Versace, который прошел в Милане. Джей Ло прошлась по подиуму в том самом легендарном зеленом наряде с глубоким декольте и разрезами. Впервые звезда появилась в этом аутфите на церемонии вручения премии «Грэмми» 23 февраля 2000 года.
Видео со своей фееричной проходкой (серьезно, Джен будто бы всю жизнь дефилировала по подиуму) Лопес поделилась в Инстаграме.
Интересно, что именно это платье стало отправной точкой в создании базы изображений Google Images. Тогда «Дженнифер Лопес в зеленом платье» стало самым популярным запросом в поисковике, и разработчики поняли, что пора создавать сервис с картинками.
За выход в смелом платье певица моментально получила статус иконы стиля (в июне того же года ей вручили модную премию ассоциации дизайнеров США).