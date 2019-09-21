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Меган Маркл и принц Гарри, Даша Жукова, Иванка Трамп и другие селебы на свадьбе дизайнера Миши Нону

Дизайнер Миша Нону вышла замуж в Италии. 31-летняя невеста пригласила на торжество всех своих звездных друзей, в том числе и Меган Маркл и принца Гарри, которые своим супружеским счастьем обязаны именно Мише.
Миша Нону и Меган Маркл
Миша Нону и Меган Маркл

Рим вчера гулял! Там поженились 31-летняя дизайнер Миша Нону и 33-летний нефтяной магнат Майкл Хесс. Праздник проходит на вилле XVII века Аурелия, где вечером было просто не протолкнуться. 

Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Гости были исключительно звездные и светские. Поздравить счастливую пару приехали Меган Маркл и принц Гарри, Кэти Перри и Орландо Блум, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Карли Клосс и Ставрос Ниархос с Дашей Жуковой, Джеймс Корден, Пол Маккартни с супругой и другие селебрити. 

Орландо Блум и Кэти Перри
Орландо Блум и Кэти Перри

Отметим, что Меган и Гарри, которых познакомила именно Миша, прилетели в Италию без сына Арчи, предусмотрительно оставив его дома. Герцог и герцогиня Сассекские решили не раздражать общественность после скандала с частными самолетами и выбрали для поездки коммерческий рейс.

Меган надела на свадьбу подруги черное полупрозрачное платье Valentino за 11 тысяч долларов и не прогадала — выглядела герцогиня просто потрясающе.

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21 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Splash/Gallo Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл, Кэти Перри, Орландо Блум, Иванка Трамп, Джаред Кушнер

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Почему всегда пишут Даша Жукова, она же взрослая женщина уже, не девочка? Полное имя- Дарья, а ее все как маленькую...

  • А как вы знаете, дорогая редакция, что герцоиня выглядела совершенно потрясающе? Ее ж на фотках не видно? Или вы мало половину фотографий, имеющихся у вас, не показали?

  • Ох и черна эта Меган....

  • Как бренд такую цену платью назначает? 700000 рублей, обалдеть. Тюль и камешки, или что там. На наряд Одиллии похож.

  • Кэти Перри выглядит, как чума. Меган на 11000 баксов могла бы свой СмартВорк завалить одеждой для собеседований, для тех, с кеми она так "искренне" обнималась))

  • Гость

    Почему всегда пишут Даша Жукова, она же взрослая женщина уже, не девочка? Полное имя- Дарья, а ее все как маленькую...

    Потому что Дарья звучит не гламурно, не по европейски ))

  • Гарик с Меган как выпивоха сантехник-ирландец с подружкой горничной из отеля B&B

  • Не могу понять почему у Иванки и ее мужа такие странные зубы на фото, они что оба в брекетах? Вроде в Америке еще в подростковом возрасте зубы ровняют, а не как у нас под 40 когда деньги появляются.А Кетти Перри просто ужасна, настолько вульгарная и некрасивая, что бедняга Орландо в ней нашел?

  • На этой свадьбе веселыми были только Иванка с Кушнером...

  • Гость

    Не могу понять почему у Иванки и ее мужа такие странные зубы на фото, они что оба в брекетах? Вроде в Америке еще в подростковом возрасте зубы ровняют, а не как у нас под 40 когда деньги появляются.А Кетти Перри просто ужасна, настолько вульгарная и некрасивая, что бедняга Орландо в ней нашел?

    Своя в доску. Пивка выпить, футбол посмотреть, поорать-погудеть - поприкалываться. Такие пользуются успехом как ни странно, даже будучи внешне как табуретка.

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