Меган Маркл и принц Гарри, Даша Жукова, Иванка Трамп и другие селебы на свадьбе дизайнера Миши Нону

Рим вчера гулял! Там поженились 31-летняя дизайнер Миша Нону и 33-летний нефтяной магнат Майкл Хесс. Праздник проходит на вилле XVII века Аурелия, где вечером было просто не протолкнуться.
Гости были исключительно звездные и светские. Поздравить счастливую пару приехали Меган Маркл и принц Гарри, Кэти Перри и Орландо Блум, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Карли Клосс и Ставрос Ниархос с Дашей Жуковой, Джеймс Корден, Пол Маккартни с супругой и другие селебрити.
Отметим, что Меган и Гарри, которых познакомила именно Миша, прилетели в Италию без сына Арчи, предусмотрительно оставив его дома. Герцог и герцогиня Сассекские решили не раздражать общественность после скандала с частными самолетами и выбрали для поездки коммерческий рейс.
Меган надела на свадьбу подруги черное полупрозрачное платье Valentino за 11 тысяч долларов и не прогадала — выглядела герцогиня просто потрясающе.