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Анастасия Решетова на последнем месяце беременности повеселилась на дне рождения Пашу

Невеста Тимати, которая находится на девятом месяце беременности, совсем скоро погрузится в мир пеленок и присыпок. Но пока у нее еще есть возможность гулять всю ночь напролет.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

16 сентября Павел Курьянов aka Пашу отметил 36-й день рождения в Турции. А в пятницу генеральный директор Black Star закатил шумную вечеринку, на которую пригласил близких друзей.

Поздравить Пашу пришли Тимати и Анастасия Решетова, которая предположительно должна родить первенца 13 октября. 

Ханна и Пашу
Ханна и Пашу

Решетова поделилась с фолловерами несколькими видео с торжества в инстаграм-историях. Видно, что Настя хорошо проводит время и отрывается, так сказать, напоследок, ведь совсем скоро она погрузится в материнские хлопоты.

На сцене выступали MC Doni, Миша Маврин, Natan и другие артисты Black Star, а Тимати, отец-основатель лейбла, произнес речь.

«Всегда и все для тебя, очень люблю и уважаю. Прошу, поаплодируйте этому человеку, которому сегодня 36 лет», — сказал глава Black Star.

Мужа, конечно, поддержала и жена, певица Ханна. Она даже заказала для супруга особенный торт, который был выполнен в виде сумки Louis Vuitton, усыпанной деньгами. 

В конце вечера Пашу поблагодарил всех присутствующих. «Здесь не только коллеги, здесь я, моя команда и те люди, от которых зависит мое личное счастье и пространство, в котором мы находимся. Хочу, чтобы рядом всегда были профессионалы, а мы будем продолжать работать», — сказал Курьянов.

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21 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @pashuofficial, @volkonskaya.reshetova, @offi_hanna/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Сумка луи витон усыпанная деньгами??? Фу

  • Сумка луи витон усыпанная деньгами??? Фу

  • Все-таки какой гигантский контраст-читаешь про Бодрова и этих людей... какие-то торты в виде сумки с деньгами. Луи Головного мозга. С днём рождения паша, тебе уже немало лет, попробуй переоценить ценности.

  • Нейтрально отношусь к беременным, но Настя с этой ее неприкрытой физиологией прям бесит. Можно же как-то не так откровенно одеваться, и все выпячивать наружу, ну зачем? Как идол каменной бабы у древних народов выглядит , с этим животом и грудями огромными.

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