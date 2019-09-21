Анастасия Решетова на последнем месяце беременности повеселилась на дне рождения Пашу

16 сентября Павел Курьянов aka Пашу отметил 36-й день рождения в Турции. А в пятницу генеральный директор Black Star закатил шумную вечеринку, на которую пригласил близких друзей.
Поздравить Пашу пришли Тимати и Анастасия Решетова, которая предположительно должна родить первенца 13 октября.
Решетова поделилась с фолловерами несколькими видео с торжества в инстаграм-историях. Видно, что Настя хорошо проводит время и отрывается, так сказать, напоследок, ведь совсем скоро она погрузится в материнские хлопоты.
На сцене выступали MC Doni, Миша Маврин, Natan и другие артисты Black Star, а Тимати, отец-основатель лейбла, произнес речь.
Мужа, конечно, поддержала и жена, певица Ханна. Она даже заказала для супруга особенный торт, который был выполнен в виде сумки Louis Vuitton, усыпанной деньгами.
В конце вечера Пашу поблагодарил всех присутствующих. «Здесь не только коллеги, здесь я, моя команда и те люди, от которых зависит мое личное счастье и пространство, в котором мы находимся. Хочу, чтобы рядом всегда были профессионалы, а мы будем продолжать работать», — сказал Курьянов.