Анастасия Решетова на последнем месяце беременности повеселилась на дне рождения Пашу

Невеста Тимати, которая находится на девятом месяце беременности, совсем скоро погрузится в мир пеленок и присыпок. Но пока у нее еще есть возможность гулять всю ночь напролет.

Анастасия Решетова

16 сентября Павел Курьянов aka Пашу отметил 36-й день рождения в Турции. А в пятницу генеральный директор Black Star закатил шумную вечеринку, на которую пригласил близких друзей.

Поздравить Пашу пришли Тимати и Анастасия Решетова, которая предположительно должна родить первенца 13 октября.

Ханна и Пашу

Решетова поделилась с фолловерами несколькими видео с торжества в инстаграм-историях. Видно, что Настя хорошо проводит время и отрывается, так сказать, напоследок, ведь совсем скоро она погрузится в материнские хлопоты.

На сцене выступали MC Doni, Миша Маврин, Natan и другие артисты Black Star, а Тимати, отец-основатель лейбла, произнес речь.

«Всегда и все для тебя, очень люблю и уважаю. Прошу, поаплодируйте этому человеку, которому сегодня 36 лет», — сказал глава Black Star.

Мужа, конечно, поддержала и жена, певица Ханна. Она даже заказала для супруга особенный торт, который был выполнен в виде сумки Louis Vuitton, усыпанной деньгами.



В конце вечера Пашу поблагодарил всех присутствующих. «Здесь не только коллеги, здесь я, моя команда и те люди, от которых зависит мое личное счастье и пространство, в котором мы находимся. Хочу, чтобы рядом всегда были профессионалы, а мы будем продолжать работать», — сказал Курьянов.