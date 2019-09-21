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15-летняя фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда

Фигуристка Александра Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе и побила два мировых рекорда олимпийской чемпионки Алины Загитовой на своем первом взрослом турнире.
Александра Трусова
Александра Трусова

15-летняя фигуристка Александра Трусова, ученица Этери Тутберидзе, выиграла свои первые взрослые соревнования — Мемориал Ондрея Непелы.

Девушка стала лидером еще по итогам короткой программы, уверенно выполнив невероятно сложные элементы — тройной флип и каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Алина Загитова
Алина Загитова

По итогам произвольной программы Трусова, которая исполнила сразу три четверных прыжка, получила высокую оценку за технику — 98,34 балла.

Александра побила два рекорда Алины Загитовой: по баллам за произвольную программу и по сумме за короткую и произвольную. За первую она получила 163,78 балла (Загитова — 158,50), за вторую 238,69 балла (Загитова — 233,43 балла).

«Я очень рада, что мне в первый раз удалось на официальных соревнованиях исполнить три четверных прыжка. Но тем не менее, программу я выполнила не совсем чисто, значит есть, над чем работать дальше», — сказала Александра после соревнования.

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21 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Мне жалко этих детей. Жалко их смещенные позвонки, удары об лед ( которые потом могут привести к тяжелейшим заболеваниям), жалко их кровеносную систему при бешенных вращениях. И все это - потеря детства и здоровья от родительского тщеславия.

  • Сашу с победой, молодчина!!!

  • Сашу с победой, молодчина!!!

  • Гость

    Мне жалко этих детей. Жалко их смещенные позвонки, удары об лед ( которые потом могут привести к тяжелейшим заболеваниям), жалко их кровеносную систему при бешенных вращениях. И все это - потеря детства и здоровья от родительского тщеславия.

    Вон та же Слуцкая 15 лет прыгала тройные прыжки и ничего, жива-здорова, родила двух здоровых детей.

  • Слуцкая инвалид, ей вообще спорт запрещали.

  • Саша прыгает хорошо, жаль только не едет. А все-таки это фигурное КАТАНИЕ))

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