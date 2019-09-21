15-летняя фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда

Фигуристка Александра Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе и побила два мировых рекорда олимпийской чемпионки Алины Загитовой на своем первом взрослом турнире.

Александра Трусова

15-летняя фигуристка Александра Трусова, ученица Этери Тутберидзе, выиграла свои первые взрослые соревнования — Мемориал Ондрея Непелы.

Девушка стала лидером еще по итогам короткой программы, уверенно выполнив невероятно сложные элементы — тройной флип и каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Алина Загитова

По итогам произвольной программы Трусова, которая исполнила сразу три четверных прыжка, получила высокую оценку за технику — 98,34 балла.

Александра побила два рекорда Алины Загитовой: по баллам за произвольную программу и по сумме за короткую и произвольную. За первую она получила 163,78 балла (Загитова — 158,50), за вторую 238,69 балла (Загитова — 233,43 балла).

1 2 3 4 5 6 7 Александра Трусова побила два рекорда

«Я очень рада, что мне в первый раз удалось на официальных соревнованиях исполнить три четверных прыжка. Но тем не менее, программу я выполнила не совсем чисто, значит есть, над чем работать дальше», — сказала Александра после соревнования.