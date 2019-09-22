Какую пенсию получают Лолита, Пугачева, Цискаридзе и другие звезды

Артисты тоже люди, а это значит, что они могут рассчитывать на помощь государства при достижении пенсионного возраста. Интересно, что у деятелей искусства разные выплаты.

Лолита

Издание Teleprogramma.pro выяснило, какую пенсию получают наши звезды. Цифры у всех разные. Например, вполне приличную сумму получает 79-летняя актриса Светлана Светличная — около 50 тыс. рублей в месяц. Почти такая же пенсия и у Примадонны — около 47 тыс. рублей. Часть денег звезда отдает на благотворительные цели.

Пенсию получает и 45-летний Николай Цискаридзе за «выслугу лет» — артистам балета, исполняющим сольные партии более 15 лет, полагается выплата в размере двенадцати тысяч рублей в месяц.

Алла Пугачева

Роза Сябитова получает 14 тыс. рублей: «Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и никогда на нее не рассчитывала. Кто-то и может прожить на эти деньги, но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу…».

55-летняя Лолита, по словам издания, переживала, что ей насчитают маленькую пенсию из-за работы на Украине. «Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8, но пронесло! Но еще не пробовала жить на эти деньги…» — сказала исполнительница хита «Пошлю его на».

Николай Дроздов

Николай Дроздов в 82 года умудряется помогать своим детям: «Пенсия у меня около 30 тысяч рублей, а зарплата в университете сейчас даже меньше. Нам вдвоем с женой бы хватило, конечно. Но приходится помогать дочке и двум внукам, потому что там никто не работает. Отец детей высылает что-то ''а-ля алименты''».

1 2 3 4 5 6 Лолита получает каждый месяц 21 тысячу рублей

А 57-летняя Алена Свиридова каждый месяц получает 41 тысячу рублей из-за надбавки за звание заслуженной артистки РФ. «У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же — 41 тысяча», — сказала певица.