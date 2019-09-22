Анастасия Решетова ответила на слухи о том, что она ждет двойню

23-летняя Анастасия Решетова дохаживает последние спокойные дни. Совсем скоро она впервые станет мамой, а это значит, что ее поглотят заботы о малыше. Некоторые, кстати, уверены, что и не об одном!
Подписчики заметили, что живот у Решетовой какой-то уж слишком большой. Логичный вывод — Анастасия ждет сразу двух детей!
Естественно, девушку моментально поставили об этом в известность в Инстаграме. «Вот это пузико! Вы точно одного ждете?» — написали в комментариях. Анастасия решила ответить и развеять слухи: «Точно! У меня правда небольшой живот. Он очень собранный, аккуратный. На таком сроке у многих больше гораздо кажется».
Отметим, что Решетова долгое время скрывала беременность, однако после официального заявления и фотосессии с Тимати и внушительным животом ее будто прорвало. Она стала открыто рассказывать о своем самочувствии, витаминах, перелетах во время беременности и вообще превратила свой Инстаграм в некое подобие «мамского блога».