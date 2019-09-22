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Анастасия Решетова ответила на слухи о том, что она ждет двойню

Со дня на день Анастасия Решетова и Тимати станут родителями. Возлюбленные скрывают пол будущего ребенка. Вполне ожидаемо, это породило слухи, причем, не только о поле, но и количестве детей.
Тимати и Анастасия Решетова
Тимати и Анастасия Решетова

23-летняя Анастасия Решетова дохаживает последние спокойные дни. Совсем скоро она впервые станет мамой, а это значит, что ее поглотят заботы о малыше. Некоторые, кстати, уверены, что и не об одном!

Подписчики заметили, что живот у Решетовой какой-то уж слишком большой. Логичный вывод — Анастасия ждет сразу двух детей!

Естественно, девушку моментально поставили об этом в известность в Инстаграме. «Вот это пузико! Вы точно одного ждете?» — написали в комментариях. Анастасия решила ответить и развеять слухи: «Точно! У меня правда небольшой живот. Он очень собранный, аккуратный. На таком сроке у многих больше гораздо кажется».

Отметим, что Решетова долгое время скрывала беременность, однако после официального заявления и фотосессии с Тимати и внушительным животом ее будто прорвало. Она стала открыто рассказывать о своем самочувствии, витаминах, перелетах во время беременности и вообще превратила свой Инстаграм в некое подобие «мамского блога».

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22 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

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2 комментария Добавить комментарий
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  • у меня такая же комплекция тела и когда я была беременна, то живот был тоже такой же формы и такой же большой, так что это просто такая фигура

  • Ох...обвиснет это всё до колен после родов,хотя решетова уже родила.

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