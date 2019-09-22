СМИ: у 57-летнего Николая Фоменко родился пятый ребенок

Николай Фоменко неожиданно проболтался о прибавлении в семействе. Комментировать рождение пятого ребенка он не стал. Зато его коллега на условиях анонимности поведал, что Фоменко в очередной раз стал отцом два года назад.

Николай Фоменко

Николай Фоменко — участник группы «Секрет», телеведущий и ужасно скрытный мужчина. Он не любит общаться с журналистами, а уж свою личную жизнь и вовсе держит в секрете.

Так что когда на презентации книги «Афоризмы и анекдоты», которая на днях прошла в книжном магазине, Фоменко проговорился о пополнении в семье, присутствующие немало удивились.

«Как может быть с любовью? У меня же пятеро детей», — заявил шоумен, сообщает «Экспресс-газета».

Журналисты попытались выяснить, что же случилось в жизни 57-летнего Фоменко, но он комментировать детей и их количество отказался. Зато один из коллег Николая признался, попросив сохранить полную анонимность, что у артиста действительно родился ребенок два года назад.

1 2 3 4 5 6 7 Николай Фоменко никогда не обсуждает личную жизнь

У Фоменко четверо детей от разных женщин. Первая жена Елена Лебедева родила Фоменко девочку по имени Екатерина. Ей сейчас 38 лет.

Третья жена Мария Голубкина родила от Николая сына Ивана (16 лет) и дочь Анастасию (21 год).

Четвертая избранница, руководитель пресс-службы Совета Федерации Наталия Кутобаева, родила Фоменко мальчика Васю 10 лет назад.