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Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой

Дочь знаменитого клипмейкера Павла Худякова отметила 13-й день рождения в Москве. Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати.
Тоня Худякова, Тимати
Тоня Худякова и Тимати

Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи. Дочь Павла Худякова и Корнелии Поляк не отказывает себе ни в чем — может позволить.

Девочка живет на две страны — Россию и США — и планирует вскоре навсегда переехать в Нью-Йорк.

На фотографиях в ее Инстаграме на Тоне красуются брендовые вещи, а в лучших друзьях — Пашу, Тимати, Александр Кокорин и другие известные товарищи.

На днях Худякова отметила 13-летие в столичном ресторане «Чайка». Видео с праздника именинница выложила в свой Инстаграм — на нем Тимати поздравляет дочь своего друга с днем рождения.

«Тим. Нет слов... Спасибо за этот нереальный подарок — твой концерт на моем дне рождения, в кругу моих самых близких людей — это лучшее, что могло произойти. Когда семья на сцене (ты, твои музыканты) и рядом (родители, друзья) — это не концерт в Олимпийском, это даже лучше. Теплее. Я чувствую твою любовь, теплоту и поддержку всегда. Спасибо тебе огромное за этот подарок. Мне было так приятно, просто невероятно. Очень тебя люблю. И да, в нашей семье и тусовке, 13 — счастливое число», — написала девочка.

Напомним, в будущем дочь Павла Худякова планирует поступать в Гарвардский или Йельский университет. Интересно, сможет ли Тоня осуществить свои мечты, если переедет в Нью-Йорк? 

Перейти к обсуждению 13


22 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @tonyahoodyakova/Instagram
Теги

Тимати, Павел Худяков

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Какое вульгарное платье на ребенке. Тем более, носить его не умеет.

  • Тим у нас умеет прогибаться）

  • Девочка симпатичная, но ей точно 13, а не 20?

  • Я бы ей конечно 13 лет не дала... Выглядит на 22+...да и не важно это когда живёт беззаботной жизнью

  • Не жизнь,а сказка

  • Никогда бы не подумала ,что худяков настолько богат. Неприятный тип.

  • Упаси в такой сказке иметь тимати, юбку до трусов и называть близких туснёй с любимым числом 13. Вторая собчак на подходе.

  • Мда, летом я с 12летней племянницей в мяч и другие дворовые игры играла и на своё ДР она в простое кафе с девочками ходила. А тут вульгарное платье, татуированный Тима на сцене, шмотки. Понятно, что разные жизни и разные возможности у девочек, только вот не знаю, хорошо это или не очень..

  • Зачем ребёнок размулевался?

  • Надеюсь, что в девочке есть еще что-то кроме денег и эго. Знаю кучу народа из нищих европейских семей, которые так пахали, чтобы место в Yale и тд. получить. Если ты пустышка, нечего тебе там делать, даже если твой папа может тебе оплатить.

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