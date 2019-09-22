Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой

Дочь знаменитого клипмейкера Павла Худякова отметила 13-й день рождения в Москве. Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати.

Тоня Худякова и Тимати

Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи. Дочь Павла Худякова и Корнелии Поляк не отказывает себе ни в чем — может позволить.

Девочка живет на две страны — Россию и США — и планирует вскоре навсегда переехать в Нью-Йорк.

На фотографиях в ее Инстаграме на Тоне красуются брендовые вещи, а в лучших друзьях — Пашу, Тимати, Александр Кокорин и другие известные товарищи.

На днях Худякова отметила 13-летие в столичном ресторане «Чайка». Видео с праздника именинница выложила в свой Инстаграм — на нем Тимати поздравляет дочь своего друга с днем рождения.

«Тим. Нет слов... Спасибо за этот нереальный подарок — твой концерт на моем дне рождения, в кругу моих самых близких людей — это лучшее, что могло произойти. Когда семья на сцене (ты, твои музыканты) и рядом (родители, друзья) — это не концерт в Олимпийском, это даже лучше. Теплее. Я чувствую твою любовь, теплоту и поддержку всегда. Спасибо тебе огромное за этот подарок. Мне было так приятно, просто невероятно. Очень тебя люблю. И да, в нашей семье и тусовке, 13 — счастливое число», — написала девочка.

1 2 3 4 5 6 7 Тоня Худякова отпраздновала 13-летие

Напомним, в будущем дочь Павла Худякова планирует поступать в Гарвардский или Йельский университет. Интересно, сможет ли Тоня осуществить свои мечты, если переедет в Нью-Йорк?