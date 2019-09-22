В Таиланде российский боксер выпал с балкона и разбился насмерть

35-летний боксер из России Алексей Заболотских скончался рано утром 22 сентября на курорте в Паттайе. Мужчина выпал с балкона его номера в гостинице.

Тайское издание Pattaya One сообщило, что на курорте в Таиланде погиб российский турист Алексей Заболотских, который накануне развлекался с друзьями в местных барах.

Тусовка плавно перетекла в номер к Алексею. Около 7 утра Заболотских вышел на балкон своего номера в одних боксерских шортах и выпал по непонятной причине. Друзей спортсмена в этот момент рядом не было. Они сообщили, что услышали громкий крик и хлопок, после чего увидели Алексея уже на земле.

Приехавшие на место трагедии медики не успели помочь Заболотских. Он хоть и выжил после падения, но скончался от полученных травм до того, как его доставили в больницу.

В данный момент местная полиция занимается расследованием обстоятельств случившегося.