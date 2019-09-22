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20-летняя внучка Боярского призналась, что изнуряла себя голодовками и жесткими диетами

Внучка главного мушкетера России Екатерина Боярская поделилась своей историей похудения. Девушка призналась, что прибегала к суровым методам снижения веса. 

Екатериня Боярская, каналья, девушка очень красивая. Про таких говорят «с формами» — у нее утонченная женственная фигура с изгибами в правильных местах. 

Удивительно, но сама Боярская так не считала. В 17 лет она изнуряла себя голодовками. Об этом девушка откровенно рассказала «СтарХиту».

«Я находила разные диеты в социальных сетях. Из того, что помню, в день можно было есть только яблоко и пить воду. Я этому следовала. Состояние было ужасное, настроения и сил не было. Учителя, родители и друзья в один голос говорили мне, что я слишком худая, но мне не нравилось, как я выгляжу», — поделилась Екатерина.

Сейчас Катерина понимает, что просто вредила своему организму, и предостерегает всех молодых девочек: ее примеру следовать не стоит.

«Да, я стала весить на 10 килограммов меньше, но я перестала ощущать чувство голода. Хочу предупредить девушек, чтобы не стали так экспериментировать над собой. Это может привести к печальным последствиям», — рассказала Боярская.

Это Екатерина Боярская и ее идеальная женственная фигура
Это Екатерина Боярская и ее идеальная женственная фигура
Сама Боярская так, правда, не считала
Сама Боярская так, правда, не считала
В 17 лет она изнуряла себя диетами и голодовками
В 17 лет она изнуряла себя диетами и голодовками
Девушка похудела на 10 килограммов, но перестала себе нравиться
Девушка похудела на 10 килограммов, но перестала себе нравиться
Сейчас Катя правильно питается и занимается спортом
Сейчас Катя правильно питается и занимается спортом
О диетах теперь не может быть и речи
О диетах теперь не может быть и речи
Екатерина Боярская
Екатерина Боярская
Екатерина Боярская
Екатерина Боярская

Екатерина смогла вовремя одуматься: «Да, мне удалось справиться, и, честно говоря, ничего сложного в этом не было. Все было в моей голове. Как только я поняла, что я действительно слишком худая, и голодать — это не выход, то все встало на свои места. Теперь только правильное питание и спорт».

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22 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram

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