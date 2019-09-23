Отец Жанны Фриске высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк сейчас страдает от глиобластомы — самой агрессивной формы опухоли головного мозга. Четыре года назад от этой же болезни скончалась Жанна Фриске. Отец погибшей певицы уверен, что рак спровоцировала беременность.

Борис и Жанна Фриске

Вся страна уже более недели следит за состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк с замиранием сердца — артистка сейчас борется за жизнь в одной из столичных клиник. У Анастасии рак мозга.

Анастасия Заворотнюк

Как только общественности стало известно о печальном диагнозе Заворотнюк, все тут же заметили невероятное сходство этого случая с тем, что произошло четыре года назад с Жанной Фриске. Певица, напомним, умерла от точно такой же болезни, причем узнала она о диагнозе вскоре после того, как родила сына Платона.

Общественность подозревает, что и у Жанны, и у Анастасии опухоль спровоцировала именно беременность. Отец скончавшейся в 2015-м певицы в этом вообще уверен. Владимир Борисович заявил об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Жанна и Наталья Фриске

«Думаю, что только беременность могла спровоцировать болезнь Жанны. Я сопоставлял все факты. Много передумал. Я думаю, что именно беременность сделала свое дело. Возможно, что у Жанны уже были какие-то симптомы, но их просто не увидели. Был какой-то толчок для развития опухоли. А когда ее потом через два месяца уже привезли в больницу, опухоль была в четыре сантиметра», — сказал Владимир Фриске.

Правда, необходимо отметить, что это мнение идет вразрез с тем, что заявляли врачи в эфире шоу «Пусть говорят». Они утверждали, что беременность не может спровоцировать появление раковых клеток. Однако, по словам медиков, опухоль, если она уже присутствует в организме, будет расти с бешеной скоростью, если беременности предшествует гормональная терапия.