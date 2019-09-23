Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Отец Жанны Фриске высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк сейчас страдает от глиобластомы — самой агрессивной формы опухоли головного мозга. Четыре года назад от этой же болезни скончалась Жанна Фриске. Отец погибшей певицы уверен, что рак спровоцировала беременность.
Борис и Жанна Фриске
Борис и Жанна Фриске

Вся страна уже более недели следит за состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк с замиранием сердца — артистка сейчас борется за жизнь в одной из столичных клиник. У Анастасии рак мозга.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Как только общественности стало известно о печальном диагнозе Заворотнюк, все тут же заметили невероятное сходство этого случая с тем, что произошло четыре года назад с Жанной Фриске. Певица, напомним, умерла от точно такой же болезни, причем узнала она о диагнозе вскоре после того, как родила сына Платона.

Общественность подозревает, что и у Жанны, и у Анастасии опухоль спровоцировала именно беременность. Отец скончавшейся в 2015-м певицы в этом вообще уверен. Владимир Борисович заявил об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Жанна и Наталья Фриске
Жанна и Наталья Фриске

«Думаю, что только беременность могла спровоцировать болезнь Жанны. Я сопоставлял все факты. Много передумал. Я думаю, что именно беременность сделала свое дело. Возможно, что у Жанны уже были какие-то симптомы, но их просто не увидели. Был какой-то толчок для развития опухоли. А когда ее потом через два месяца уже привезли в больницу, опухоль была в четыре сантиметра», — сказал Владимир Фриске.

Правда, необходимо отметить, что это мнение идет вразрез с тем, что заявляли врачи в эфире шоу «Пусть говорят». Они утверждали, что беременность не может спровоцировать появление раковых клеток. Однако, по словам медиков, опухоль, если она уже присутствует в организме, будет расти с бешеной скоростью, если беременности предшествует гормональная терапия.

Перейти к обсуждению 10


23 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, @a_zavorotnyuk/Instagram
Теги

Анастасия Заворотнюк, Жанна Фриске, Владимир Фриске

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Все таки терапия для беременности может спровоцировать скорость развития если имеется какой-либо корень. Хорошо знать а ведь раковые клетки есть у многих, и именно какой то шок в виде падения итд , в данном случае та же терапия, ускоряют этот процесс в разы. А так могли бы жить до старости не подозревая ни о чём.

  • Куда же без мнения Фрискаса, теперь будет в качестве эксперта по всем передачам ходить.

  • Борис Фриске?

  • Новость о ней уже давно "перегорела" и никому не интересна.

  • Гость

    Новость о ней уже давно "перегорела" и никому не интересна.

    Плюсую, достали. Деньги есть, связи есть, вылечатся как-нибудь.

  • У Хворостовского тоже беременность спровоцировала рак мозга, какие глупости! Это просто судьба!

  • Мощнейшая Гормональная терапия может давать толчок развитию этих опухолей. Многие опухоли гормонального происхождения. В последствии наступившая беременность, тормозит защитные функции организма( чтобы мог развиться плод и не произошел выкидыш) и ничего не блокирует рост опухоли.

  • К сожалению,здоровье людей с каждым поколением всё слабее и рожать желательно пока организм молодой,а не ждать пока сделаешь карьеру,купишь квартиру,объездишь пол мира.Под 40 лет можно уже и не родить самостоятельно или получить серьёзные проблемы со здоровьем.

  • Гость

    Плюсую, достали. Деньги есть, связи есть, вылечатся как-нибудь.

    +

  • Гость

    Мощнейшая Гормональная терапия может давать толчок развитию этих опухолей. Многие опухоли гормонального происхождения. В последствии наступившая беременность, тормозит защитные функции организма( чтобы мог развиться плод и не произошел выкидыш) и ничего не блокирует рост опухоли.

    Оооооо, опухоли головного мозга НЕ гормонозависимые!!!!! Достали своей безрамотностью!!!!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.