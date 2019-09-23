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Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу, Эмилия Кларк и другие звезды блеснули на церемонии Emmy-2019

В Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения премии Emmy. На красную дорожку вышли, кажется, все звезды американского шоу-бизнеса. 

Главным триумфатором премии Emmy-2019 стало комедийное шоу «Дрянь» — оно получило 4 статуэтки. И это даже несмотря на то, что наибольшее количество номинаций (14) было у «Игры престолов», — этот проект забрал всего две награды. Статуэтки получили Питер Динклейдж за лучшую мужскую роль второго плана и создатели проекта за лучший драматический сериал. Правда, непонятно, почему актер победил именно в этой номинации, ведь нам всегда казалось, что Тирион Ланнистер — один из ключевых персонажей «Игры».

А вот нашумевший и скандальный  «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» и забрал три статуэтки: за лучшую режиссуру мини-сериала, лучший сценарий мини-сериала и за лучший мини-сериал.

Без скандалов не обошлось. Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер вышли на сцену, чтобы вручить награду в номинации «Лучшее реалити-шоу». Конечно, барышни не могли не упомянуть свой проект «Семейство Кардашьян», который и сделал их знаменитыми.

Пока знаменитые сестры говорили со сцены, в зале послышались смешки. Со сцены Кардашьян-Дженнер ушли очень недовольными. К слову, вопросы вызвал и образ Кендалл. Во-первых, модель снова стала брюнеткой (похоже, ее недавнее преображение в блондинку не оценили поклонники). Во-вторых, платье Дженнер выбрала довольно странное — с пестрым принтом и облегающее фигуру. Что скажете?

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23 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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