Первый муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву, чтобы увидеться с ней

В последние дни многие знаменитости публично обращаются к Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, больна раком. Так, недавно в эфире одной из программ на телеканале НТВ появился первый супруг актрисы Олаф Шварцкопф.

Анастасия Заворотнюк

Вот уже больше месяца общественность обсуждает возможное серьезное заболевание у 48-летней Анастасии Заворотнюк. Инсайдеры уверяют — актриса страдает от неоперабельной опухоли головного мозга.

Анастасия и ее семья не комментируют появляющуюся в Сети информацию, но это не мешает знакомым артистки публично обсуждать ее недуг.

В минувшее воскресенье на телеканале НТВ был показан выпуск программы «Звезды сошлись», посвященный Заворотнюк. В студии передачи появился первый муж Анастасии Олаф Шварцкопф.



Заворотнюк и Шварцкопф были женаты в середине 1990-х. Вскоре после свадьбы молодожены переехали в Германию, где Олаф служил военным летчиком.



Олаф Шварцкопф

Спустя год брака пара приняла решение расстаться. По слухам, причин этому было немало: и неудачная беременность молодой актрисы, и пагубные пристрастия ее супруга.



После разрыва с Олафом Анастасия вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Стрюкова и родила ему двоих детей.

Шварцкопф также занялся бизнесом, но успешным его дело так и не стало. Сейчас он живет в съемной квартире в Челябинской области и работает на стройке.



Узнав о том, что его бывшая жена тяжело больна, Олаф приехал в Москву, чтобы попытаться увидеться с ней.

1 2 3 ... 10 Первый супруг Анастасии Заворотнюк приехал в столицу, чтобы увидеть ее

Мужчина решил публично обратиться к экс-супруге, чтобы повысить возможность привлечь ее внимание к себе. В эфире программы Олаф попросил прощения у Анастасии. «Настя, прости меня за то, что не дал того, чего ты хотела. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий», — сказал бывший бизнесмен.



Также Шварцкопф отметил, что за прошедшие годы так и не встретил женщину, которая сравнилась бы с Заворотнюк. Его личная жизнь совсем не сложилась — сейчас он в одиночестве воспитывает дочь, которую ему родила любовница.