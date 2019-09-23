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Первый муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву, чтобы увидеться с ней

В последние дни многие знаменитости публично обращаются к Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, больна раком. Так, недавно в эфире одной из программ на телеканале НТВ появился первый супруг актрисы Олаф Шварцкопф.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Вот уже больше месяца общественность обсуждает возможное серьезное заболевание у 48-летней Анастасии Заворотнюк. Инсайдеры уверяют — актриса страдает от неоперабельной опухоли головного мозга

Анастасия и ее семья не комментируют появляющуюся в Сети информацию, но это не мешает знакомым артистки публично обсуждать ее недуг. 

В минувшее воскресенье на телеканале НТВ был показан выпуск программы «Звезды сошлись», посвященный Заворотнюк. В студии передачи появился первый муж Анастасии Олаф Шварцкопф. 

Заворотнюк и Шварцкопф были женаты в середине 1990-х. Вскоре после свадьбы молодожены переехали в Германию, где Олаф служил военным летчиком. 

Олаф Шварцкопф
Олаф Шварцкопф

Спустя год брака пара приняла решение расстаться. По слухам, причин этому было немало: и неудачная беременность молодой актрисы, и пагубные пристрастия ее супруга. 

После разрыва с Олафом Анастасия вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Стрюкова и родила ему двоих детей.

Шварцкопф также занялся бизнесом, но успешным его дело так и не стало. Сейчас он живет в съемной квартире в Челябинской области и работает на стройке. 

Узнав о том, что его бывшая жена тяжело больна, Олаф приехал в Москву, чтобы попытаться увидеться с ней. 

Мужчина решил публично обратиться к экс-супруге, чтобы повысить возможность привлечь ее внимание к себе. В эфире программы Олаф попросил прощения у Анастасии. «Настя, прости меня за то, что не дал того, чего ты хотела. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий», — сказал бывший бизнесмен. 

Также Шварцкопф отметил, что за прошедшие годы так и не встретил женщину, которая сравнилась бы с Заворотнюк. Его личная жизнь совсем не сложилась — сейчас он в одиночестве воспитывает дочь, которую ему родила любовница. 

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23 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram, Persona Stars, Legion-Media.ru
Теги

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Когда ... "без комментариев" , только деталей его частной жизни и не хватало ...

  • Нужен он и его извинения ей сейчас, как прошлогодний снег. Всем хочется хайпануть, хоть немного, хоть на ком-нибудь.

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