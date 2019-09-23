Первый муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву, чтобы увидеться с ней

Вот уже больше месяца общественность обсуждает возможное серьезное заболевание у 48-летней Анастасии Заворотнюк. Инсайдеры уверяют — актриса страдает от неоперабельной опухоли головного мозга.
В минувшее воскресенье на телеканале НТВ был показан выпуск программы «Звезды сошлись», посвященный Заворотнюк. В студии передачи появился первый муж Анастасии Олаф Шварцкопф.
Заворотнюк и Шварцкопф были женаты в середине 1990-х. Вскоре после свадьбы молодожены переехали в Германию, где Олаф служил военным летчиком.
Спустя год брака пара приняла решение расстаться. По слухам, причин этому было немало: и неудачная беременность молодой актрисы, и пагубные пристрастия ее супруга.
Шварцкопф также занялся бизнесом, но успешным его дело так и не стало. Сейчас он живет в съемной квартире в Челябинской области и работает на стройке.
Узнав о том, что его бывшая жена тяжело больна, Олаф приехал в Москву, чтобы попытаться увидеться с ней.
Мужчина решил публично обратиться к экс-супруге, чтобы повысить возможность привлечь ее внимание к себе. В эфире программы Олаф попросил прощения у Анастасии. «Настя, прости меня за то, что не дал того, чего ты хотела. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий», — сказал бывший бизнесмен.
Также Шварцкопф отметил, что за прошедшие годы так и не встретил женщину, которая сравнилась бы с Заворотнюк. Его личная жизнь совсем не сложилась — сейчас он в одиночестве воспитывает дочь, которую ему родила любовница.