Следственный комитет раскрыл все обстоятельства убийства Михаила Круга и закрыл дело

Подробности трагического убийства известного певца в 2002 году стали тайной, которую не могли раскрыть ни поклонники, ни экстрасенсы. Лишь спустя почти 20 лет Следственный комитет поставил окончательную точку в этом деле.

30 июня 2002 года злоумышленники проникли в дом Михаила Круга, напали на его тещу и открыли огонь по певцу, прибежавшему на крики. Смертельно раненый шансонье скончался в больнице, несмотря на старания врачей. Его убийц долго не могли отыскать, следствие отметало одну версию за другой. Песни Круга пользовались большой популярностью в криминальных кругах, поэтому его поклонники недоумевали, кто и зачем решился на подобный поступок.

23 сентября в Следственном комитете рассказали о подробностях этого резонансного дела. В убийстве признался член банды «Тверские волки» Александр Агеев. Он вместе с сообщником должен был проникнуть в особняк певца и похитить все ценные вещи, но Михаил Круг и его родственники рано вернулись домой и спутали преступникам все карты.

Соучастником Агеева был Дмитрий Веселов. На него указал другой член «Тверских волков» Александр Осипов, который, будучи горячим поклонником «Владимирского централа» и «Кольщика», расправился с убийцей Круга самостоятельно.

Ввиду того, что один из убийц мертв, а другой отбывает пожизненное заключение в одной из российских колоний, уголовное дело было решено прекратить.

1 2 3 ... 8 Михаил Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери

Отметим, что вдова покойного шансонье Ирина также стала известной певицей. У Михаила Круга осталось трое детей: 30-летний Дмитрий от первого брака, приемная 24-летняя дочь Марина, которая недавно вышла замуж, и общий с Ириной 17-летний сын Александр.