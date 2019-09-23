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Следственный комитет раскрыл все обстоятельства убийства Михаила Круга и закрыл дело

Подробности трагического убийства известного певца в 2002 году стали тайной, которую не могли раскрыть ни поклонники, ни экстрасенсы. Лишь спустя почти 20 лет Следственный комитет поставил окончательную точку в этом деле.
Михаил Круг

30 июня 2002 года злоумышленники проникли в дом Михаила Круга, напали на его тещу и открыли огонь по певцу, прибежавшему на крики. Смертельно раненый шансонье скончался в больнице, несмотря на старания врачей. Его убийц долго не могли отыскать, следствие отметало одну версию за другой. Песни Круга пользовались большой популярностью в криминальных кругах, поэтому его поклонники недоумевали, кто и зачем решился на подобный поступок.

Михаил Круг, Ирина Круг

23 сентября в Следственном комитете рассказали о подробностях этого резонансного дела. В убийстве признался член банды «Тверские волки» Александр Агеев. Он вместе с сообщником должен был проникнуть в особняк певца и похитить все ценные вещи, но Михаил Круг и его родственники рано вернулись домой и спутали преступникам все карты. 

Соучастником Агеева был Дмитрий Веселов. На него указал другой член «Тверских волков» Александр Осипов, который, будучи горячим поклонником «Владимирского централа» и «Кольщика», расправился с убийцей Круга самостоятельно.

Ввиду того, что один из убийц мертв, а другой отбывает пожизненное заключение в одной из российских колоний, уголовное дело было решено прекратить.

  • Михаил Круг
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    Михаил Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери
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Отметим, что вдова покойного шансонье Ирина также стала известной певицей. У Михаила Круга осталось трое детей: 30-летний Дмитрий от первого брака, приемная 24-летняя дочь Марина, которая недавно вышла замуж, и общий с Ириной 17-летний сын Александр.

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23 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @irinakrug/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru

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