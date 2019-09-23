Наталья Ветлицкая впервые за 15 лет выступит с концертом в России

Вот уже 15 лет Наталья Ветлицкая не дает концертов и не участвует в жизни шоу-бизнеса. Кумир миллионов покинула сцену и переехала в Испанию в 2004-м, после рождении дочери Ульяны.
Однако на днях стало известно, что 55-летняя Наталья возвращается в Россию, да еще и с концертной программой — хорошая новость для фанатов Ветлицкой!
Об этом сообщили в окружении артистки в беседе со «СтарХитом».
«К декабрю закончим работу над новой программой. Это будет грандиозное возвращение. В следующем году запланированы масштабные выступления и тур. Коллеги, кстати, тоже с нетерпением ждут камбэка. Да и видели бы вы, как у нее самой горят глаза», — поделился глава медиахолдинга PMI Евгений Финкельштейн.