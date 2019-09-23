Наталья Ветлицкая впервые за 15 лет выступит с концертом в России

Наталья Ветлицкая поменяла место жительства еще в 2004 году, и теперь она живет в Испании. К радости отечественных фанатов звезда 1990-х возвращается на родину.

Наталья Ветлицкая



Вот уже 15 лет Наталья Ветлицкая не дает концертов и не участвует в жизни шоу-бизнеса. Кумир миллионов покинула сцену и переехала в Испанию в 2004-м, после рождении дочери Ульяны.

К тому же Ветлицкая сменила и род деятельности — в Испании она занялась дизайном, реставрацией мебели, предоставляла услуги риелтора.



Однако на днях стало известно, что 55-летняя Наталья возвращается в Россию, да еще и с концертной программой — хорошая новость для фанатов Ветлицкой!

Наталья Ветлицкая возвращается в Россию

Об этом сообщили в окружении артистки в беседе со «СтарХитом».

«Это связано с финансовыми проблемами — якобы некоторые европейские счета звезды 90-х заблокированы», — пишет издание.

1 2 3 ... 9 Наталья Ветлицкая переехала в Испанию 15 лет назад

«К декабрю закончим работу над новой программой. Это будет грандиозное возвращение. В следующем году запланированы масштабные выступления и тур. Коллеги, кстати, тоже с нетерпением ждут камбэка. Да и видели бы вы, как у нее самой горят глаза», — поделился глава медиахолдинга PMI Евгений Финкельштейн.