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Наталья Ветлицкая впервые за 15 лет выступит с концертом в России

Наталья Ветлицкая поменяла место жительства еще в 2004 году, и теперь она живет в Испании. К радости отечественных фанатов звезда 1990-х возвращается на родину. 
Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая 

Вот уже 15 лет Наталья Ветлицкая не дает концертов и не участвует в жизни шоу-бизнеса. Кумир миллионов покинула сцену и переехала в Испанию в 2004-м, после рождении дочери Ульяны. 

К тому же Ветлицкая сменила и род деятельности — в Испании она занялась дизайном, реставрацией мебели, предоставляла услуги риелтора.

Однако на днях стало известно, что 55-летняя Наталья возвращается в Россию, да еще и с концертной программой — хорошая новость для фанатов Ветлицкой! 

Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая возвращается в Россию

Об этом сообщили в окружении артистки в беседе со «СтарХитом». 

«Это связано с финансовыми проблемами — якобы некоторые европейские счета звезды 90-х заблокированы», — пишет издание.

«К декабрю закончим работу над новой программой. Это будет грандиозное возвращение. В следующем году запланированы масштабные выступления и тур. Коллеги, кстати, тоже с нетерпением ждут камбэка. Да и видели бы вы, как у нее самой горят глаза», — поделился глава медиахолдинга PMI Евгений Финкельштейн. 

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23 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @a030aa/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Наталья Ветлицкая

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2 комментария Добавить комментарий
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  • О, бабки закончились, сразу родину любимую вспомнила! Кому нужна со своими концертами? Тогда была молода, и то талантом не блистала, но посмотреть приятно было. А сейчас то что? Или пойдут люди? Ну, хотя, если у нас на Шатунова ходят, чё говорить то....

  • Кому она вообще сдалась, эта недопевичка из 90-х. Все эти годы она грязью обливала Россию, а теперь вот решила приехать и бабла заработать. Фальшивая женщина

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