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Принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи прибыли в Южную Африку обычным рейсом

Не успели Гарри и Меган повеселиться на свадьбе их общей подруги Миши Нону в выходные, как уже вернулись к своим королевским обязанностям. Взяв с собой 4-месячного Арчи, герцог и герцогиня Сассекские улетели в десятидневный тур по Южной Африке.
Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в короткое путешествие в Южную Африку. Долгое время не было известно, возьмет ли знаменитая чета с собой 4-месячного сына Арчи или же оставит его на попечение нянь и родственников. Первые снимки подтвердили надежды многочисленных поклонников пары: Гарри и Меган взяли ребенка с собой. 

Более того, герцог и герцогиня Сассекские будто решили учесть прошлые ошибки и не провоцировать новый скандал. Они отправились в Африку коммерческим рейсом.

Для перелета Меган выбрала длинный светлый кардиган и белые джинсы. На руках она держала Арчи, выглядевшего очаровательно в белой шапочке с пушистым помпоном. Принц Гарри отдал предпочтение нестареющей классике, надев белую рубашку, серый блейзер и темные брюки. 

После того, как стало известно о появлении именитых гостей в ЮАР, британский верховный комиссар в Африке Найджел Кейси поприветствовал их сообщением в Твиттере:

«Благодарю высшие силы за то, что в день прибытия Их Королевских Высочеств герцога и герцогини Сассекских в Кейптауне царит прекрасная погода».

По прибытии в южноафриканскую столицу Гарри и Меган поехали в городок Ньянга, где они посетили мастер-класс для детей. Там маленьким посетителям объясняют их права и учат азам самообороны. Примечательно, что супруги все же оставили Арчи с няней, чтобы он отдохнул после долгого перелета.

Принц Гарри, Меган Маркл

Гарри не стал заморачиваться вопросом смены аутфита и отправился к детям в той же одежде, в которой прилетел в Кейптаун. Он лишь снял блейзер. Меган, напротив, полностью сменила образ. Она собрала волосы в хвост и надела черно-белое платье с короткими рукавами от малавийского Дома моды Mayamiko Fashion. Герцогиня Сассекская дополнила образ черными туфлями на танкетке.

Важных гостей встретили дети, и Меган не могла сдержать своих эмоций. С ее лица не сходила радостная улыбка, она крепко обнимала маленьких местных жителей, а Гарри присел на корточки, чтобы поговорить с одним из мальчиков.

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Принц Гарри и Меган Маркл отправились в десятидневый тур по Южной Африке
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Возможно, стоит ожидать, что на одно из мероприятий Гарри и Меган захватят с собой и сына.

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23 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Толи это платье такое, толи пополнения ждут))

  • А белых детей уже вообще нет в ЮАР? Мне казалось, что есть, но на фото не нашла..

  • Гость

    Толи это платье такое, толи пополнения ждут))

    То ли не похудела после родов.

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