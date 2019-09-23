Принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи прибыли в Южную Африку обычным рейсом

Не успели Гарри и Меган повеселиться на свадьбе их общей подруги Миши Нону в выходные, как уже вернулись к своим королевским обязанностям. Взяв с собой 4-месячного Арчи, герцог и герцогиня Сассекские улетели в десятидневный тур по Южной Африке.

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в короткое путешествие в Южную Африку. Долгое время не было известно, возьмет ли знаменитая чета с собой 4-месячного сына Арчи или же оставит его на попечение нянь и родственников. Первые снимки подтвердили надежды многочисленных поклонников пары: Гарри и Меган взяли ребенка с собой.

Более того, герцог и герцогиня Сассекские будто решили учесть прошлые ошибки и не провоцировать новый скандал. Они отправились в Африку коммерческим рейсом.

Для перелета Меган выбрала длинный светлый кардиган и белые джинсы. На руках она держала Арчи, выглядевшего очаровательно в белой шапочке с пушистым помпоном. Принц Гарри отдал предпочтение нестареющей классике, надев белую рубашку, серый блейзер и темные брюки.

После того, как стало известно о появлении именитых гостей в ЮАР, британский верховный комиссар в Африке Найджел Кейси поприветствовал их сообщением в Твиттере:

«Благодарю высшие силы за то, что в день прибытия Их Королевских Высочеств герцога и герцогини Сассекских в Кейптауне царит прекрасная погода».

По прибытии в южноафриканскую столицу Гарри и Меган поехали в городок Ньянга, где они посетили мастер-класс для детей. Там маленьким посетителям объясняют их права и учат азам самообороны. Примечательно, что супруги все же оставили Арчи с няней, чтобы он отдохнул после долгого перелета.

Гарри не стал заморачиваться вопросом смены аутфита и отправился к детям в той же одежде, в которой прилетел в Кейптаун. Он лишь снял блейзер. Меган, напротив, полностью сменила образ. Она собрала волосы в хвост и надела черно-белое платье с короткими рукавами от малавийского Дома моды Mayamiko Fashion. Герцогиня Сассекская дополнила образ черными туфлями на танкетке.

Важных гостей встретили дети, и Меган не могла сдержать своих эмоций. С ее лица не сходила радостная улыбка, она крепко обнимала маленьких местных жителей, а Гарри присел на корточки, чтобы поговорить с одним из мальчиков.

1 2 3 ... 9 Принц Гарри и Меган Маркл отправились в десятидневый тур по Южной Африке

Возможно, стоит ожидать, что на одно из мероприятий Гарри и Меган захватят с собой и сына.