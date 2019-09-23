В Сети восхищаются кукольной красотой и стильной чалмой годовалой дочери Анастасии Тарасовой

Анастасия Тарасова является одной из наиболее обсуждаемых персон на просторах Рунета. Придирчивые критики чуть ли не с лупой разглядывают каждый новый снимок 25-летней модели. То на нее ополчатся за то, что она скрывает вторую беременность под одеждой, то упрекнут в полном отсутствии вкуса.
Только в одном едины и поклонники и хейтеры Тарасовой: малышка Милана не вызывает у них отрицательных эмоций. Когда на фотографиях появляется годовалая дочь Дмитрия и Анастасии, возмущенные возгласы в комментариях ненадолго замолкают.
На новой фотографии Анастасия предстала в облегающем мини-платье. Она подчеркнула талию широким ремнем и привлекла внимание к своему округлившемуся животу. Видимо, для того, чтобы у хейтеров больше не возникало сомнений в беременности модели. Свой образ Анастасия дополнила небольшой сумкой, сапогами-ботфортами и кожаной курткой, небрежно наброшенной на плечи.
Девочка не отставала от своей модницы-мамы. Милана щеголяла в пудрово-розовом пальто с крупными золотыми пуговицами. В качестве головного убора малышки была выбрана стильная чалма.
Также подписчики отмечали, что девочка растет копией своего отца — Дмитрия Тарасова. Но вместе с тем пухлые губы, по их мнению, Милана явно унаследовала от мамы-модели.
Кажется, впервые за долгое время в комментариях Анастасии Тарасовой царило такое умиротворение.