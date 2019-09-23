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В Сети восхищаются кукольной красотой и стильной чалмой годовалой дочери Анастасии Тарасовой

Анастасию Тарасову часто критикуют за неудачные модные образы. Несмотря на усилия стилиста, супруга футболиста Дмитрия Тарасова то и дело получает сотни ядовитых замечаний. Но от аутфитов ее очаровательной дочери Миланы в восторге все фолловеры без исключений.
Анастасия Тарасова, Милана Тарасова

Анастасия Тарасова является одной из наиболее обсуждаемых персон на просторах Рунета. Придирчивые критики чуть ли не с лупой разглядывают каждый новый снимок 25-летней модели. То на нее ополчатся за то, что она скрывает вторую беременность под одеждой, то упрекнут в полном отсутствии вкуса.

Только в одном едины и поклонники и хейтеры Тарасовой: малышка Милана не вызывает у них отрицательных эмоций. Когда на фотографиях появляется годовалая дочь Дмитрия и Анастасии, возмущенные возгласы в комментариях ненадолго замолкают.

Анастасия Тарасова, Милана Тарасова

На новой фотографии Анастасия предстала в облегающем мини-платье. Она подчеркнула талию широким ремнем и привлекла внимание к своему округлившемуся животу. Видимо, для того, чтобы у хейтеров больше не возникало сомнений в беременности модели. Свой образ Анастасия дополнила небольшой сумкой, сапогами-ботфортами и кожаной курткой, небрежно наброшенной на плечи.

Девочка не отставала от своей модницы-мамы. Милана щеголяла в пудрово-розовом пальто с крупными золотыми пуговицами. В качестве головного убора малышки была выбрана стильная чалма.

Фолловеры Анастасии пришли в восторг от элегантного образа маленькой леди: «Милана похожа на модель», «Ну и красавица вырастет, глазки, как у куколки», «Божечки мои, какой красивый ребенок! Пальтишко, чалма — все чудесно».

Также подписчики отмечали, что девочка растет копией своего отца — Дмитрия Тарасова. Но вместе с тем пухлые губы, по их мнению, Милана явно унаследовала от мамы-модели.

  • Анастасия Тарасова
    1 2 3 ...9
    Фолловеры часто упрекают 25-летнюю Анастасию Тарасову в отсутствии стиля
    Смотреть галерею

Кажется, впервые за долгое время в комментариях Анастасии Тарасовой царило такое умиротворение.

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23 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Анастасия Тарасова (Костенко)

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • “Кукольной красотой»??...эээээ вы серьёзно???

  • Тогда бы уж и дочке ботфорты одела

  • Гость

    Тогда бы уж и дочке ботфорты одела

    Тоже не поняла, почему в босоножках и пальто, юная модель))

  • Взгляд у девочки жуткий.

  • Правда??? Очень хочется почитать как восхищаются!!! Только комментарии не удаляй пожалуйста!

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