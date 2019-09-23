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Экс-король Малайзии отказался выплачивать алименты Оксане Воеводиной и их общему ребенку

По данным СМИ, Мухаммад V не хочет отправлять деньги Оксане Воеводиной и их общему сыну Леону. Султан по-прежнему сомневается, что его экс-жена родила ребенка от него.

Смесь «Санты-Барбары» и «Аладдина» продолжается. Интересные новости прилетели из Малайзии. Экс-король этой страны наотрез отказался платить алименты своей бывшей жене Оксане Воеводиной и их общему (это, правда, еще надо доказать) ребенку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Адвокат Воеводиной, впрочем, говорит, что с ним представители Мухаммада V не связывались и никакие юридические вопросы не обсуждали.

«Какие могут быть алименты, если нет развода. Думаю, что кто-то за него выступает. Сам бывший король так не считает», — поделился адвокат.

В предыдущих сериях: в середине июля бывший король Малайзии Мухаммад V подал на развод с Оксаной Воеводиной. После свадьбы прошло полгода, после рождения их сына Леона — два месяца.  

Несмотря на то, что Оксана после этого вернулась в Москву, она с упорством, достойным лучшего применения, принялась доказывать подписчикам, что на самом деле в ее отношениях с мужем все просто сказочно — постила трогательные совместные фотографии, признавалась ему в любви и вспоминала историю их знакомства.

Когда подписчики тонко намекнули Оксане, что она всем уже надоела своими сказками и враньем, Воеводина заявила, что официально она все еще замужем за Мухаммадом.

Это правда только наполовину. С Воеводиной король Малайзии развелся, трижды произнеся слово «таляк», — это позволяют законы шариата. В то же время по законам России, они все еще состоят в официальном браке.

В конце концов Мухаммад, устав от выходок Оксаны, опубликовал официальное заявление. 

Султан «выразил сожаление по поводу выбора, сделанного в его личной жизни, который вызвал замешательство среди людей, что привело к разногласиям в социальных сетях, когда они питались непроверенными слухами».

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23 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @rihanapetra/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Не думаю, что она настолько глупая, рожать не от "кормильца"

  • Видимо Мухаммад все же имеет доказательства, что ребенок не его, тогда все логично. Непонятно зачем Воеводина продолжает строить из себя мать тайского народа

  • Надо же. А я все же думала до последнего, что ребенок его, просто прошлое "женушки" слишком ярко повсплывало. Не могла поверить: как женщина в здравом уме, пусть даже и не семи пядей во лбу, может попробовать в 2019-м году словить богатого мужчину на чужого ребенка? Это же проверяется чуть не за 5 минут...

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