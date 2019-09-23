В Сети раскритиковали Светлану Лободу за туфли не по размеру

22 сентября Светлана Лобода посетила вечер amfAR Gala Milano. Для мероприятия 36-летняя певица не упустила возможности выбрать аутфит, который бы подчеркнул длину ее подтянутых ног. В Инстаграме Лобода поделилась фотографией своего образа. Она надела черную блузку и короткие шорты. Звезда дополнила аутфит массивным кольцом на безымянном пальце и сумкой на длинной цепочке.
Внимание фолловеров Лободы привлекли ее туфли. Остроносые лодочки на высоких каблуках, возможно, и остались бы незамеченными, если бы не одна небольшая деталь. Подписчикам Светланы показалось, что обувь ей совсем не по размеру и ступни певицы едва не выскальзывают из туфель.
Преданные поклонники певицы призывали не обращать внимание на небольшой изъян в ее эпатажном образе и бурно восторгались новым луком своей любимицы:
Некоторые особенно заботливые фанаты Светланы обеспокоенно интересовались, не мерзнет ли она и не боится ли заболеть. Лобода не ответила, но мы можем заверить страждущих: в Милане сейчас 23 градуса тепла, и певица вряд ли могла подхватить там простуду.