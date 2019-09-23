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В Сети раскритиковали Светлану Лободу за туфли не по размеру

Светлана Лобода побывала на приеме в Милане и поделилась снимком с торжественного мероприятия. Однако пользователи не смотрели на идеальные загорелые ноги певицы. Их волновали лишь ее роскошные туфли. А точнее то, что звезда фатально ошиблась с размером обуви.
Светлана Лобода

22 сентября Светлана Лобода посетила вечер amfAR Gala Milano. Для мероприятия 36-летняя певица не упустила возможности выбрать аутфит, который бы подчеркнул длину ее подтянутых ног. В Инстаграме Лобода поделилась фотографией своего образа. Она надела черную блузку и короткие шорты. Звезда дополнила аутфит массивным кольцом на безымянном пальце и сумкой на длинной цепочке.

Внимание фолловеров Лободы привлекли ее туфли. Остроносые лодочки на высоких каблуках, возможно, и остались бы незамеченными, если бы не одна небольшая деталь. Подписчикам Светланы показалось, что обувь ей совсем не по размеру и ступни певицы едва не выскальзывают из туфель.

Светлана Лобода
«Из туфель пальцы вылазят», «Все хорошо, но обувь нужно брать по размеру», «Туфли что-то велики...» — выражали свое недовольство пользователи Сети.

Преданные поклонники певицы призывали не обращать внимание на небольшой изъян в ее эпатажном образе и бурно восторгались новым луком своей любимицы:

«Вы же знаете,что хоть как всегда идеальны», «Мои любимые ноги», «Ноги от ушей! Класс!».

Некоторые особенно заботливые фанаты Светланы обеспокоенно интересовались, не мерзнет ли она и не боится ли заболеть. Лобода не ответила, но мы можем заверить страждущих: в Милане сейчас 23 градуса тепла, и певица вряд ли могла подхватить там простуду.

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23 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @lobodaofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Светлана Лобода

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