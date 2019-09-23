«Все думают, что я раздета»: Лолита Милявская озадачила «провокационным» нарядом

55-летняя Лолита выложила в Инстаграм интересное видео в весьма экстравагантном наряде. Издалека звезда кажется полураздетой!

Сейчас Лолита находится в Минске, где со своей командой снимает клип на новую песню (интересно, он будет как-то связан с недавним разводом артистки?). Творческий процесс проходил в одном из ночных клубов. По словам Лолиты, место оказалось не самым уютным. «Здесь следы от прошлой, явно бурной ночи. Убит и грязен, как из фильмов Тарантино», — заявила Милявская.

Однако клуб — это последнее, что интересовало поклонников. Все их внимание привлек наряд Лолиты — неоновое худи с принтом в виде стройного женского тела в кружевном белье. «Я никого не хочу напугать. Сейчас все прячутся от меня, потому что думают, что я раздета. А я не раздета, это должно быть новым трендом», — объяснила певица.

Купить такое, к сожалению, не получится: худи сделано специально для клипа Лолиты. Пост артистки оценили ее звездные друзья. «Я сначала офигел», — написал Николай Басков и сопроводил подпись несколькими смайликами.

Напомним, что летом Лолита объявила о том, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым после восьми лет брака. Певица все еще тяжело переживает расставание, а вот Дмитрий уже нашел себе новую девушку.