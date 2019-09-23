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1 город, 2 мероприятия, 3 образа герцогини: чем запомнился первый день Меган Маркл и принца Гарри в Южной Африке

Меган Маркл и принц Гарри — товарищи занятые. Еще в выходные они веселились на свадьбе своей подруги Миши Нону, а уже сегодня прилетели в Африку с официальным визитом.

23 сентября герцог и герцогиня Сассекские прилетели в Африку. Причем сделали это очень даже экономно — обычным коммерческим рейсом (привет, скандал с частными самолетами!). 

В рабочую поездку Меган и Гарри взяли и своего четырехмесячного сына Арчи. Семейство приземлилось в аэропорту Кейптауна, а оттуда они сразу направились в Ньянгу, один из самых криминальных районов города. Там монаршим особам провели мастер-класс по самообороне (больше, конечно, для Меган, Гарри-то проходил службу в армии). В Кейптауне это обычное дело — там мальчиков и девочек учат самообороне с детских лет.

Также супруги посетили церковь и развивающий центр для детей, который поддерживает их благотворительный фонд. А напоследок Меган и Гарри приехали в исторический музей District Six Museum.

Там-то Меган и встретилась с чрезвычайно активной поклонницей. Причем достаточно взрослой: Сомае Эбрахим 81 год, и она фанатка королевской семьи вот уже 72 года! 

Сомая была в толпе вместе со своими родителями и яростно махала флагом, когда в 1947 году в Кейптаун приехал король Георг VI и его семья. На этот раз Эбрахим осталась в еще большем восторге. «Это было удивительно, они так прекрасны», — сказала женщина о Меган и Гарри. 

Отметим, что только за первый день Меган успела сменить три наряда: экс-актриса вышла из самолета в бежевом тренче, затем она появилась на публике в черно-белом платье Mayamiko с запахом, выполненное из ткани с африканским принтом. А уже в музей герцогиня приехала в синем наряде бренда Veronica Beard, в котором приехала в прошлом году в Королевство Тонга. И это только начало!

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23 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Совсем она квадратная.

  • Напоминает детство. День в деревне. С утра халат рабочий:управиться по хозяйству, огород прополоть.... Вечером халат домашний. Даже рукова закатала, что ужин готовить не мешали. Бабушкастайл)))

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