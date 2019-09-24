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«Не повторяй папиных ошибок»: Климова и Петренко поздравили младшего сына с 11-летием

Екатерина Климова рассталась с Игорем Петренко после почти 10 лет брака и умудрилась остаться с ним в хороших отношениях. 23 сентября экс-возлюбленные вместе отметили день рождения сына.

Екатерина Климова и Игорь Петренко — счастливые родители двоих сыновей в разводе. На днях их младшему — Корнею — исполнилось 11 лет. Отмечали с размахом — в известном ресторане. 

На празднике присутствовала вся большая семья: бабушка Корнея Светлана Владимировна, старшая сестра Лиза (дочь Климовой от первого брака), а также отец Игорь Петренко и брат Матвей. 

«Какой ты самостоятельный — я не был таким самостоятельным, как ты сейчас! Ты талантливый парень, нам всем очень интересно за тобой наблюдать. И мы готовы тебе во всем помогать и поддерживать. Старайся не повторять ошибок взрослых! Папиных ошибок… Конечно, хочется, чтобы ты был счастлив», — произнес трогательный тост 42-летний Петренко.

Напомним, Климова и Петренко поженились в 2004 году и были вместе почти десять лет! У пары есть двое сыновей, Корней и Матвей. После развода родителей они остались жить с мамой в Москве, а Игорь переехал в Санкт-Петербург. Сейчас Петренко женат на актрисе Кристине Бродской, которая родила ему троих дочерей: Софию-Каролину, Машу и Еву.

Климова тоже успела снова выйти замуж и родить ребенка: у актрисы есть дочка Белла от актера Гелы Месхи. Однако этот брак Екатерины продлился недолго. В июне 2019-го стало известно, что супруги разводятся после четырех лет совместной жизни. Официально их брак был расторгнут 28 июня.

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24 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, @klimovagram/InstagramВведите сообщение
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Екатерина Климова, Игорь Петренко

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