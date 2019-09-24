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Опять проблемы с законом: семье Кокориных выписали штраф на 30 тысяч рублей

Буквально на днях опальный футболист вышел на свободу и тут же получил не самый приятный сюрприз. Оказалось, что, пока он отбывал свой срок, его супруга вовсю играла в «Форсаж» на московских улицах.
Александр Кокорин, Дарья Валитова, Кирилл Кокорин
Александр Кокорин с женой Дарьей и братом Кириллом

Телеграм-канал Mash сообщил о том, что недавно освободившийся Александр Кокорин успел вновь заиметь проблемы с законом. Ему было назначено более 40 штрафов. Правда, на этот раз в невиновности футболиста можно не сомневаться. Пока Кокорин отбывал срок в белгородской колонии, некто другой отчаянно лихачил на его черном внедорожнике, зарабатывая штраф за штрафом.

Злоумышленницей оказалась жена Александра — Дарья Валитова. Какие только правила ни нарушила 28-летняя блондинка!

Видимо, рассчитывая на щедрость мужа, Дарья решила, что правилами дорожного движения можно иногда и пренебречь. Стоит отметить, что белокурая супруга футболиста забывала о них довольно часто. На ее счету многочисленные превышения скорости: должно быть, Валитова куда-то торопилась. Кроме того, девушка позволяла себе ездить по полосе маршрутного транспорта и не обращать внимание на некоторые дорожные знаки.

Дарья Валитова

Всего Валитова «наездила» почти на 30 тысяч рублей. Если учесть, что на днях  они с мужем и друзьями плотно пообедали на 73 тысячи рублей, то вряд ли проступок жены сильно расстроил Александра. Во всяком случае штрафы уже оплачены.

Надеемся, что в будущем Дарья постарается ездить аккуратнее, чтобы не бить по семейному бюджету. 

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24 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @dariavalitova, @kokorin9/Instagram
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Александр Кокорин

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Плевать им, деньги есть...

  • Мне плевать на их семейный бюджет, но как насчет того, что эта... жена представляет опасность для окружающих?

  • Не хочу выводить собирательный образ, но пока таким историям кажется, что женщин перевоспитать сложнее - если мужчин сажают, то женщина отделалась штрафом и всё. Вспоминается история той же Багдасарян.

  • ну лишний раз подчеркивается природа человека, при больших доходах башенка слетает полностью. И ничему их не научить, пока копейка не закончится.

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