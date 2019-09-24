Опять проблемы с законом: семье Кокориных выписали штраф на 30 тысяч рублей

Телеграм-канал Mash сообщил о том, что недавно освободившийся Александр Кокорин успел вновь заиметь проблемы с законом. Ему было назначено более 40 штрафов. Правда, на этот раз в невиновности футболиста можно не сомневаться. Пока Кокорин отбывал срок в белгородской колонии, некто другой отчаянно лихачил на его черном внедорожнике, зарабатывая штраф за штрафом.
Видимо, рассчитывая на щедрость мужа, Дарья решила, что правилами дорожного движения можно иногда и пренебречь. Стоит отметить, что белокурая супруга футболиста забывала о них довольно часто. На ее счету многочисленные превышения скорости: должно быть, Валитова куда-то торопилась. Кроме того, девушка позволяла себе ездить по полосе маршрутного транспорта и не обращать внимание на некоторые дорожные знаки.
Всего Валитова «наездила» почти на 30 тысяч рублей. Если учесть, что на днях они с мужем и друзьями плотно пообедали на 73 тысячи рублей, то вряд ли проступок жены сильно расстроил Александра. Во всяком случае штрафы уже оплачены.
Надеемся, что в будущем Дарья постарается ездить аккуратнее, чтобы не бить по семейному бюджету.