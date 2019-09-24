Чего боится Рудковская и почему плачет? Продюсер раскрыла детали своего реалити-шоу «#ЯнаСупер»

Этой осенью на телеканале «Супер» стартует показ нового реалити-шоу, главной героиней которого станет Яна Рудковская. В преддверии премьеры бизнесвумен поведала журналистам о своих ощущениях, связанных с проектом.

Ксения Собчак и Яна Рудковская

В конце августа стало известно, что Ксения Собчак решила запустить на телеканале «Супер», генеральным продюсером которого она является, звездное реалити-шоу, аналогичное популярной в Америке «Светской жизни семейства Кардашьян».

В отечественной версии программы главной героиней станет Яна Рудковская, в честь которой и названо шоу — «#ЯнаСупер». Также в передаче появятся ее муж, сыновья и многочисленные друзья.

На протяжении нескольких месяцев операторы будут снимать любой шаг бизнесвумен и ее окружения. Зрители увидят светские рауты и деловые встречи, домашние обеды и семейные путешествия, визиты знаменитого семейства в кабинеты врачей, а главное — смогут заглянуть в кулуары отечественного шоу-бизнеса.

«Этот проект — большой эксперимент и для меня, и для канала. В реалити я хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр, такой, как она есть на самом деле», — рассказывает Яна Рудковская.



В шоу будут подняты весьма важные темы, которые не оставят равнодушными многих зрителей.

Рудковская покажет, с какими проблемами сталкивается в воспитании детей, у каждого из которых настал свой определенный переходный возраст. Также она посвятит зрителей в свои отношения с мужем и покажет, как они мирятся после скандалов. Не останется в стороне и бывший супруг знаменитости — Яна поделится секретами сохранения нормальных отношений с экс-возлюбленным.



«Также мы затронем и такую, на мой взгляд, острую тему, как эйджизм. У нас в стране в 44 года женщина перестает считаться женщиной и становится ''бабкой'', ''старухой''. Если тебе за 40, ты не имеешь права носить мини, фотографироваться в купальнике, не можешь иметь детей и так далее. Я и многие мои знакомые селебрити сталкиваются с этим постоянно», — жалуется Яна.



1 2 3 ... 10 Скоро на телевидении состоится премьера реалити-шоу «#ЯнаСупер» с Яной Рудковской в главной роли

Яна Рудковская станет первым публичным человеком в России, решившимся пустить телекамеры в свой дом, семью, личную и творческую жизнь. Она предстанет перед зрителями такой, какой ее знает только самое близкое окружение.



Премьера реалити «#ЯнаСупер» состоится на телеканале «Супер» уже этой осенью. Не пропустите самое звездное шоу на отечественном телевидении!