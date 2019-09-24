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Чего боится Рудковская и почему плачет? Продюсер раскрыла детали своего реалити-шоу «#ЯнаСупер»

Этой осенью на телеканале «Супер» стартует показ нового реалити-шоу, главной героиней которого станет Яна Рудковская. В преддверии премьеры бизнесвумен поведала журналистам о своих ощущениях, связанных с проектом. 
Яна Рудковская, Ксения Собчак
Ксения Собчак и Яна Рудковская

В конце августа стало известно, что Ксения Собчак решила запустить на телеканале «Супер», генеральным продюсером которого она является, звездное реалити-шоу, аналогичное популярной в Америке «Светской жизни семейства Кардашьян». 

В отечественной версии программы главной героиней станет Яна Рудковская, в честь которой и названо шоу — «#ЯнаСупер». Также в передаче появятся ее муж, сыновья и многочисленные друзья. 

На протяжении нескольких месяцев операторы будут снимать любой шаг бизнесвумен и ее окружения. Зрители увидят светские рауты и деловые встречи, домашние обеды и семейные путешествия, визиты знаменитого семейства в кабинеты врачей, а главное — смогут заглянуть в кулуары отечественного шоу-бизнеса. 

Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Плющенко
 

«Этот проект — большой эксперимент и для меня, и для канала. В реалити я хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр, такой, как она есть на самом деле», — рассказывает Яна Рудковская. 

В шоу будут подняты весьма важные темы, которые не оставят равнодушными многих зрителей. 

Рудковская покажет, с какими проблемами сталкивается в воспитании детей, у каждого из которых настал свой определенный переходный возраст. Также она посвятит зрителей в свои отношения с мужем и покажет, как они мирятся после скандалов. Не останется в стороне и бывший супруг знаменитости — Яна поделится секретами сохранения нормальных отношений с экс-возлюбленным. 

«Также мы затронем и такую, на мой взгляд, острую тему, как эйджизм. У нас в стране в 44 года женщина перестает считаться женщиной и становится ''бабкой'', ''старухой''. Если тебе за 40, ты не имеешь права носить мини, фотографироваться в купальнике, не можешь иметь детей и так далее. Я и многие мои знакомые селебрити сталкиваются с этим постоянно», — жалуется Яна. 

  • Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Плющенко
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    Скоро на телевидении состоится премьера реалити-шоу «#ЯнаСупер» с Яной Рудковской в главной роли
    Смотреть галерею

Яна Рудковская станет первым публичным человеком в России, решившимся пустить телекамеры в свой дом, семью, личную и творческую жизнь. Она предстанет перед зрителями такой, какой ее знает только самое близкое окружение.

Премьера реалити «#ЯнаСупер» состоится на телеканале «Супер» уже этой осенью. Не пропустите самое звездное шоу на отечественном телевидении!

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24 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rudkovskayaofficial, @gnomgnomych/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images
Теги

Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Ксения Собчак

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Я равнодушна, мне не интересно.

  • Очередное показушничество, визиты в бутики, рестораны, яхты самолеты, ее фи....а как людям ниже статусом и финансами потом не завидовать.

  • О Боже! Может не надо? Про Яну интересно?

  • Где Кардаши и где она, решила помериться кто круче, кто интереснее, кто богачи. Собчак уже нам показывала в блондинке в шоколаде. Осталось неприятное ощущение мало сказать.

  • Можно будет глянуть одним глазком хотя бы для того, что бы понять, почему у них сынуля такой напряженный всегда и с каменным лицом.

  • На фото возле самолета, она в нормальном одеянии, я бы сказала-в человеческом. А то все ее бальные платья достали уже.

  • Подвердяься все наши догадки о мерзком характере Рудковской.

  • В конце августа стало известно, что Ксения Собчак решила запустить на телеканале «Супер», генеральным продюсером которого она является____________________О, Ксюня уже генпродюсер. Ее благоверному театр, ей солидная должность на ТВ, поперло со всех сторон. И с чего бы вдруг?Й

  • Гость

    О, Ксюня уже генпродюсер. Ее благоверному театр, ей солидная должность на ТВ, поперло со всех сторон. И с чего бы вдруг?

    Да понятно с чего. Не зря же она согласилась изображать якобы оппозицию на выборах. Ништяки не заставили себя ждать.

  • кому интересен этот нафталин?

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Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
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