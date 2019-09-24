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Весь цвет мировой моды пришел попрощаться с фотографом Питером Линдбергом

Почтить память культового фотографа собрались Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, сестры Хадид, Сальма Хайек, Милла Йовович и множество других звездных гостей. Похороны состоялись 24 сентября в Париже.
Белла Хадид
Белла Хадид

Питер Линдберг ушел из жизни 3 сентября в возрасте 74 лет. Попрощаться в Церковь Святого Сульпиция пришли многочисленные коллеги, друзья и музы мастера, которым повезло с ним поработать.

Джулианна Мур
Джулианна Мур

Питер стал широко известен в 1990-х, а его последний проект — съемка герцогини Сассекской для британского Vogue. Также он снимал Меган Маркл в 2017 году для Vanity Fair, когда актриса впервые рассказала о своем романе с принцем Гарри.

Питер Линдберг и Меган Маркл
Питер Линдберг и Меган Маркл

Из церкви гроб выносили друзья великого мастера. Несмотря на дождь и отсутствие солнца, многие пришли в черных очках: скрыть боль утраты.

Милла Йовович
Милла Йовович

Служба оказалась очень эмоциональной, люди выходили из церкви крайне опечаленными.

Питер Линдберг сделал карьеру на атмосферных черно-белых фотографиях. Новость о его смерти пронзила грустью весь модный мир. Приносим соболезнования его семье.

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24 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, East News, Instagram

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