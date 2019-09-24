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Тимати бросил беременную Анастасию Решетову и уехал в отпуск

Анастасия Решетова родит первенца буквально со дня на день. Это, видимо, не аргумент для ее возлюбленного, рэпера Тимати. Он уехал в отпуск с мамой и дочкой Алисой.
Анастасия Решетова, Тимати
Анастасия Решетова и Тимати

23-летняя Анастасия Решетова совсем скоро родит первенца от Тимати. По слухам, модель подарит рэперу сына. В начале месяца девушка вернулась в Москву и активно готовится к родам. А вот будущий отец готовиться пока не планирует.

23 сентября Симона Юнусова, мама Тимати, выложила в Инстаграм фотографию сына и внучки Алисы на фоне океана. «Мы подумали и решили, а почему бы и нет», — подписала снимок звездная бабушка. 

Тимати

Судя по всему, Симона, Тимати и Алиса отправились в незапланированный отпуск, а Анастасия осталась в Москве. И это радует не всех. 

Подписчики Симоны ужаснулись: неужели Тимати и правда бросил свою беременную невесту в Москве? 

«И оставили Настю, которая может уже в любой ближайший день родить, одну?» — поинтересовались фолловеры.

Симона ответила в своем стиле: вопросом на вопрос. «А вы точно знаете когда?» — уточнила она у девушки, задавшей вопрос.

А другой барышне Симона ответила: «Работу никто не отменяет...». Видимо, Тимати уехал не только отдыхать, но и зарабатывать деньги.

Напомним, после того как Анастасия призналась в беременности, ее Инстаграм превратился в типичный «мамский блог». Невеста Тимати рассказывала обо всем, что происходит с ней. Например, она поведала, что набрала 13 килограммов и стала носить размер M вместо S.

«И еще хотелось бы дать совет всем будущим или уже состоявшимся мамам. Никогда не забывайте про себя. Продолжайте себя любить, даже если ваше тело уже совсем не такое, как раньше. И, главное, встречайте мужа с работы все так же ухоженной, красивой и с улыбкой на лице. Беременность и материнство — это нелегко, факт. Но женщины способны на многое. И если реально захочешь, то можно успевать все», — заявила модель.

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24 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @simona280, @volkonskaya.reshetova/Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • И как же она встречает мужа с работы, если его рядом нет. Рожать будет одна, воспитывать одна. А тимоти тем временем осчастливит следующую женщину

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