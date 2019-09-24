Бритни Спирс ужаснула подписчиков блуждающим взглядом, размазанным вокруг глаз макияжем и полубессвязной речью

Бритни Спирс снова неприятно удивила поклонников. На этот раз она шокировала фолловеров очень странным и неряшливым макияжем.

Бритни Спирс

Сейчас у Бритни Спирс нелегкие времена. Несмотря на то, что в личной жизни у нее все хорошо (фитнес-тренер Сэм Асгари без ума от певицы), в семье артистки все не так гладко.

Бывший муж Бритни Кевин Федерлайн подал жалобу в полицию на ее отца, 67-летнего Джейми Спирса, за то, что мужчина избил своего 13-летнего внука Шона.

Бритни Спирс и ее отец

Спирс в ужасе, Федерлайн в ярости, да настолько, что тут же забрал из дома певицы их общих детей, Шона и Джейдена, а также получил 70% прав опеки над ними.

Впрочем, это пошло на пользу певице, как бы странно это не звучало. Отец Бритни, который контролировал артистку во всем с 2008 года, отказался от опеки над дочерью. Официально — из-за состояния здоровья Джейми. Мол, он пережил несколько операций и теперь имеет право отдыхать.

Казалось бы, Бритни моментально должна была зацвести и преобразиться в лучшую сторону. Но что-то пошло не так.

Спирс на днях выложила в Инстаграм короткое видео, в котором рассказала, что читает книгу «Астрология», и поведала, что ее — Стрельца — очень тянет к Водолеям, Львам и Скорпионам («Они думают все время. Мне бы так всегда делать»). Однако поклонники заметили нечто странное.

Взгляд у Бритни был явно блуждающий и неспокойный, речь не самая правильная, а макияж — вообще тушите свет.

1 2 3 4 5 6 7 Когда-то Бритни Спирс была такой...

Спирс выглядела так, будто заснула с тяжелыми смоки и не умылась с утра. Фолловеры отметили, что Бритни находится в стадии «911» и гадают, сколько еще времени должно пройти до того, как артистка снова побреет голову налысо.