Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Бритни Спирс ужаснула подписчиков блуждающим взглядом, размазанным вокруг глаз макияжем и полубессвязной речью

Бритни Спирс снова неприятно удивила поклонников. На этот раз она шокировала фолловеров очень странным и неряшливым макияжем.
Бритни Спирс
Бритни Спирс

Сейчас у Бритни Спирс нелегкие времена. Несмотря на то, что в личной жизни у нее все хорошо (фитнес-тренер Сэм Асгари без ума от певицы), в семье артистки все не так гладко. 

Бывший муж Бритни Кевин Федерлайн подал жалобу в полицию на ее отца, 67-летнего Джейми Спирса, за то, что мужчина избил своего 13-летнего внука Шона. 

Бритни Спирс и ее отец
Бритни Спирс и ее отец

Спирс в ужасе, Федерлайн в ярости, да настолько, что тут же забрал из дома певицы их общих детей, Шона и Джейдена, а также получил 70% прав опеки над ними. 

Впрочем, это пошло на пользу певице, как бы странно это не звучало. Отец Бритни, который контролировал артистку во всем с 2008 года, отказался от опеки над дочерью. Официально — из-за состояния здоровья Джейми. Мол, он пережил несколько операций и теперь имеет право отдыхать. 

Казалось бы, Бритни моментально должна была зацвести и преобразиться в лучшую сторону. Но что-то пошло не так.

Спирс на днях выложила в Инстаграм короткое видео, в котором рассказала, что читает книгу «Астрология», и поведала, что ее — Стрельца — очень тянет к Водолеям, Львам и Скорпионам («Они думают все время. Мне бы так всегда делать»). Однако поклонники заметили нечто странное.

Взгляд у Бритни был явно блуждающий и неспокойный, речь не самая правильная, а макияж — вообще тушите свет.

Спирс выглядела так, будто заснула с тяжелыми смоки и не умылась с утра. Фолловеры отметили, что Бритни находится в стадии «911» и гадают, сколько еще времени должно пройти до того, как артистка снова побреет голову налысо.

Перейти к обсуждению 4


24 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Бритни Спирс

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • жаль, не задалось у нее как-то.. Время беспощадно

  • У человека все есть: деньги, слава (бывшая), время, дети. Кажется, занимайся детьми, собой, делай шоу. Ведь времени - до фига. Мне бы такие возможности, я бы мир перевернула. А эта какой-то ерундой страдает при таких возможностях.

  • Согласна! Все есть, кроме ума. Казалось бы, ну что еще надо. Нет же, в какую нибудь *** да влезет

  • свихнулась Бритни....

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.