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СМИ: еще 10 лет назад Заворотнюк падала в обмороки и жаловалась на сильные головные боли

Оказывается, 10 лет назад Анастасия Заворотнюк, которая сейчас лечится в одной из больниц Москвы, уже была не совсем здорова. По данным источников, она часто падала в обмороки.
Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк сейчас находится в одной из столичных клиник, где борется с глиобластомой — самой агрессивной формой опухоли головного мозга.

Врачи, которые комментировали состояние здоровья Заворотнюк, давали неутешительные прогнозы. Говорили, что с таким диагнозом жить долго и счастливо просто невозможно: «Максимум 11 месяцев после удаления опухоли».

Анастасия Заворотнюк,

Пока эксперты выражают свое мнение в СМИ и эфирах федеральных телеканалов, семья Заворотнюк хранит молчание и не рассказывает о том, что же на самом деле происходит с артисткой.

Только однажды на связь вышла дочь Заворотнюк Анна, но лишь для того, чтобы попросить оставить ее маму в покое.

Интересно, что друзья актрисы утверждали: опухоль появилась у Анастасии после родов, ведь до этого ни одно МРТ ее не выявило. Однако «Комсомольская правда» пообщалась с профессиональным гримером, который работал с Заворотнюк 10 лет назад. И тот поведал, что уже тогда здоровье актрисы вызывало вопросы.

Анастасия Заворотнюк,

«От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания. Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса...», — заявил источник на правах анонимности.

Отметим, также довольна популярна версия, что рак у Заворотнюк появился после того, как она прибегла к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть, хотя артистка ни разу не подтвердила эту информацию.

  • Анастасия Заворотнюк
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    Еще во время съемок в «Моей прекрасной няне» Анастасия Заворотнюк часто падала в обмороки
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Врачи уверены, что гормональная терапия, предшествующая искусственному оплодотворению, могла спровоцировать рост опухоли.

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25 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Вторая часть марлезонского балета? .... скучновато (

  • Надоели. Никто ничего не зает, но какие-то врачи в чём-то уверены.

  • Падала и падала. На то может быть масса причин. Может, это никак не связано с нынешним диагнозом. Да и каков диагноз, собственно, никто не знает.

  • Все пытаются сделать чтобы доказать что это не от ЭКО. Чтобы от процедуры не отказывались.

  • Гость

    Все пытаются сделать чтобы доказать что это не от ЭКО. Чтобы от процедуры не отказывались.

    А с чего бы от этой процедуры отказыввться? Из-за единичного случая, у которого может быть масса других причин. Нормальный человек таких глупых выводов делать не будет, миллионы детей ЭКО, рождённые без последствий и проблем тому подтверждение.

  • Гость

    Все пытаются сделать чтобы доказать что это не от ЭКО. Чтобы от процедуры не отказывались.

    А мне показалось, что это наезд не столько но эко, сколько на стволовые клетки.

  • У Насти и Жанны часто появлялись красные пятна на шеях и на декольте. Но такое бывает у многих женщин, девушек. В обморок можно падать и иметь головокружения и от других заболеваний. Беременность подтолкнуло к раку. Да еще в таком возрасте, когда климакс начинается и идет перестройка организма.

  • ну хватит уже! сколько можно!!!

  • А СМИ похоже не услышали,что дочка Анастасии попросила оставить ее семью в покое!!

  • Гость

    У Насти и Жанны часто появлялись красные пятна на шеях и на декольте. Но такое бывает у многих женщин, девушек. В обморок можно падать и иметь головокружения и от других заболеваний. Беременность подтолкнуло к раку. Да еще в таком возрасте, когда климакс начинается и идет перестройка организма.

    Доказательств ее беременности нет, скорее наоборот: отсутствие фотографий с животом, съемки во время "беременности" без наличия большого живота. Забор яйцеклеток в таком возрасте тоже сомнительное мероприятие (хотя), могла раньше заморозить или взять донорскую.

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