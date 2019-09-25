СМИ: еще 10 лет назад Заворотнюк падала в обмороки и жаловалась на сильные головные боли

Оказывается, 10 лет назад Анастасия Заворотнюк, которая сейчас лечится в одной из больниц Москвы, уже была не совсем здорова. По данным источников, она часто падала в обмороки.

Анастасия Заворотнюк сейчас находится в одной из столичных клиник, где борется с глиобластомой — самой агрессивной формой опухоли головного мозга.

Врачи, которые комментировали состояние здоровья Заворотнюк, давали неутешительные прогнозы. Говорили, что с таким диагнозом жить долго и счастливо просто невозможно: «Максимум 11 месяцев после удаления опухоли».

Пока эксперты выражают свое мнение в СМИ и эфирах федеральных телеканалов, семья Заворотнюк хранит молчание и не рассказывает о том, что же на самом деле происходит с артисткой.

Только однажды на связь вышла дочь Заворотнюк Анна, но лишь для того, чтобы попросить оставить ее маму в покое.

Интересно, что друзья актрисы утверждали: опухоль появилась у Анастасии после родов, ведь до этого ни одно МРТ ее не выявило. Однако «Комсомольская правда» пообщалась с профессиональным гримером, который работал с Заворотнюк 10 лет назад. И тот поведал, что уже тогда здоровье актрисы вызывало вопросы.

«От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания. Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса...», — заявил источник на правах анонимности.

Отметим, также довольна популярна версия, что рак у Заворотнюк появился после того, как она прибегла к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть, хотя артистка ни разу не подтвердила эту информацию.

1 2 3 4 5 6 7 Еще во время съемок в «Моей прекрасной няне» Анастасия Заворотнюк часто падала в обмороки

Врачи уверены, что гормональная терапия, предшествующая искусственному оплодотворению, могла спровоцировать рост опухоли.