Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов через полгода после третьих родов

39-летняя Джессика Симпсон снова стройна и роскошна. Неудивительно: она стала почти на 50 кг легче!

Джессика Симпсон

У Джессики Симпсон железная сила воли. Другого объяснения, как артистка сумела похудеть на 45 килограммов после родов, у нас нет.

«6 месяцев. Минус 100 фунтов (да, весы показывали 240!)» — написала Джессика в своем Инстаграме рядом со снимками в черном платье, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру.

Для справки: 240 фунтов — это почти 109 килограммов. Вау!..

Также Симпсон отметила, что худеть было очень непросто: «Я горжусь тем, что я — это снова я. В те моменты, когда мне казалось, что ничего не получится, я просто начинала работать над результатом еще упорнее».

Джессика Симпсон с мужем

Напомним, в марте этого года Джессика родила третьего ребенка. «Мы так счастливы и горды объявить о рождении нашей прекрасной дочери, Берди Мэй Джонсон», — объявила певица о прибавлении в семействе в Инстаграме, уточнив также вес девочки — 4,9 кг. Про таких говорят «богатырь», если это мальчик...



Третий ребенок дался Симпсон очень непросто: то она страдала от приступов беспокойства и болей в спине, то ужасно опухала, то целый месяц болела бронхитом. А в последние месяцы беременности Джессике вообще пришлось спать сидя из-за изжоги.

1 2 3 4 5 6 7 Джессика Симпсон снова похудела

Отметим также, что Джессика всегда была предрасположена к полноте: она то худеет, то снова поправляется. Интересно, надолго ли ее хватит на этот раз?