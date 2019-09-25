Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов через полгода после третьих родов

39-летняя Джессика Симпсон снова стройна и роскошна. Неудивительно: она стала почти на 50 кг легче!
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон

У Джессики Симпсон железная сила воли. Другого объяснения, как артистка сумела похудеть на 45 килограммов после родов, у нас нет.

«6 месяцев. Минус 100 фунтов (да, весы показывали 240!)» — написала Джессика в своем Инстаграме рядом со снимками в черном платье, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру. 

Для справки: 240 фунтов — это почти 109 килограммов. Вау!..

Также Симпсон отметила, что худеть было очень непросто: «Я горжусь тем, что я — это снова я. В те моменты, когда мне казалось, что ничего не получится, я просто начинала работать над результатом еще упорнее».

Джессика Симпсон с мужем
Джессика Симпсон с мужем

Напомним, в марте этого года Джессика родила третьего ребенка. «Мы так счастливы и горды объявить о рождении нашей прекрасной дочери, Берди Мэй Джонсон», — объявила певица о прибавлении в семействе в Инстаграме, уточнив также вес девочки — 4,9 кг. Про таких говорят «богатырь», если это мальчик...

Третий ребенок дался Симпсон очень непросто: то она страдала от приступов беспокойства и болей в спине, то ужасно опухала, то целый месяц болела бронхитом. А в последние месяцы беременности Джессике вообще пришлось спать сидя из-за изжоги.  

Отметим также, что Джессика всегда была предрасположена к полноте: она то худеет, то снова поправляется. Интересно, надолго ли ее хватит на этот раз?

Перейти к обсуждению 4


25 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @jessicasimpson/Instagram
Теги

Джессика Симпсон

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Браво! Снимаю шляпу!

  • У неё действительно железная сила воли, что Джессика уже ни раз доказывала. Моё восхищение!

  • Молодец, это же сколько труда, ежедневные тренировки и рацион очень ограничен целых полгода. Такая сила воли мало у кого встречается.

  • Достойна восхищения!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.