55-летняя Вика Цыганова в бикини показала стройную фигуру не хуже, чем у юной девушки

Вика Цыганова часто делится со своими подписчиками впечатлениями от отдыха в своем микроблоге. На днях она разместила в Инстаграме снимок, на котором она замерла на палубе белоснежной яхты.
55-летняя знаменитость предстала перед фолловерами в белом бикини, подчеркнувшем ее загар. Одной рукой Цыганова придерживала легкий алый платок, который развевался за сильном ветру. Пляжный лук Виктория дополнила крупным кулоном и темными очками.
В комментариях поклонники Вики Цыгановой наперебой восхищались ее стройной фигурой без намека на лишние килограммы. Ее даже сравнили с голливудской актрисой Шэрон Стоун, которая в 61 год тоже прекрасно выглядит.
«Прекрасное фото, полное энергии, морской свежести и женской красоты! Вы —женщина-огонь! Спасибо за тепло!», «Вы не женщина, а целая вселенная! Люблю 100 раз!», «18 лет, не иначе», — изощрялись в искусстве комплиментов фолловеры. Было заметно, что Цыганова была тронута таким вниманием со стороны подписчиков, поскольку она старалась ответить на каждый комментарий.
Добавим, что Вика Цыганова отдыхает во Франции вместе со своим мужем Вадимом. Они поженились еще в 1990-х и долго пытались завести детей, но состояние здоровья Виктории не позволило ей забеременеть. Впрочем, сегодня Цыгановы уже не переживают из-за того, что не стали родителями, и посвящают все свободное время друг другу.