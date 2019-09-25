55-летняя Вика Цыганова в бикини показала стройную фигуру не хуже, чем у юной девушки

Лето закончилось, но только не для Вики Цыгановой. Певица показала, как проходит ее отдых в корсиканском городке Бонифачо, и восхитила подписчиков подтянутым телом.

Вика Цыганова часто делится со своими подписчиками впечатлениями от отдыха в своем микроблоге. На днях она разместила в Инстаграме снимок, на котором она замерла на палубе белоснежной яхты.

55-летняя знаменитость предстала перед фолловерами в белом бикини, подчеркнувшем ее загар. Одной рукой Цыганова придерживала легкий алый платок, который развевался за сильном ветру. Пляжный лук Виктория дополнила крупным кулоном и темными очками.

«Всем любви и полета!» — пожелала подписчикам певица.

В комментариях поклонники Вики Цыгановой наперебой восхищались ее стройной фигурой без намека на лишние килограммы. Ее даже сравнили с голливудской актрисой Шэрон Стоун, которая в 61 год тоже прекрасно выглядит.

«Прекрасное фото, полное энергии, морской свежести и женской красоты! Вы —женщина-огонь! Спасибо за тепло!», «Вы не женщина, а целая вселенная! Люблю 100 раз!», «18 лет, не иначе», — изощрялись в искусстве комплиментов фолловеры. Было заметно, что Цыганова была тронута таким вниманием со стороны подписчиков, поскольку она старалась ответить на каждый комментарий.

1 2 3 ... 10 Вика Цыганова выглядит моложе своих 55 лет

Добавим, что Вика Цыганова отдыхает во Франции вместе со своим мужем Вадимом. Они поженились еще в 1990-х и долго пытались завести детей, но состояние здоровья Виктории не позволило ей забеременеть. Впрочем, сегодня Цыгановы уже не переживают из-за того, что не стали родителями, и посвящают все свободное время друг другу.