Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Дональда Трампа

Нэнси Пелоси, председатель палаты представителей конгресса США, объявила о готовности дать зеленый свет процессу импичмента президента Дональда Трампа. Она обвинила 73-летнего политического деятеля в том, что тот нарушил присягу, предал национальную безопасность и целостность выборов.
Если запущенный Пелоси процесс обернется успехом, Трамп станет четвертым американским президентом в истории, которому был объявлен импичмент. Эндрю Джонсон и Билл Клинтон ранее также сталкивались с этим неприятным известием, но оба так и не лишились своих постов благодаря Сенату. Ричард Никсон, испугавшись угрозы импичмента, самостоятельно подал в отставку.
Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что Дональд Трамп сдастся без боя. За плечами политика богатая жизненная школа, включающая три брака, управление бизнес-империей и собственное телешоу. Он привык находиться в центре внимания прессы и общественности, его жизнь то и дело становится предметом всеобщих обсуждений и осуждений, так что он точно не из тех, кто смиренно примет свою участь.
По слухам, поводом для решения о старте процедуры импичмента стала июльская телефонная беседа с президентом Украины. Политик якобы уговаривал Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена — сына своего главного конкурента на грядущих выборах.
Сообщается, что Трамп пришел в неистовство от подобных обвинений и пообещал опубликовать расшифровку телефонного разговора.
Возможно, президенту и его супруге Мелании пока рано паковать вещи.