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Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Дональда Трампа

Кажется, чаша терпения политиков переполнилась и президенту придется столкнуться с разгневанными демократами. Но, возможно, Дональду Трампу не понадобится раньше времени покидать Белый Дом. 
Дональд Трамп

Нэнси Пелоси, председатель палаты представителей конгресса США, объявила о готовности дать зеленый свет процессу импичмента президента Дональда Трампа. Она обвинила 73-летнего политического деятеля в том, что тот нарушил присягу, предал национальную безопасность и целостность выборов.

«Действия, которые предпринял президент, серьезно нарушили Конституцию. Никому не позволено ставить себя над законом», — цитирует слова спикера издание New York Times.

Если запущенный Пелоси процесс обернется успехом, Трамп станет четвертым американским президентом в истории, которому был объявлен импичмент. Эндрю Джонсон и Билл Клинтон ранее также сталкивались с этим неприятным известием, но оба так и не лишились своих постов благодаря Сенату. Ричард Никсон, испугавшись угрозы импичмента, самостоятельно подал в отставку.

Дональд Трамп, Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп

Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что Дональд Трамп сдастся без боя. За плечами политика богатая жизненная школа, включающая три брака, управление бизнес-империей и собственное телешоу. Он привык находиться в центре внимания прессы и общественности, его жизнь то и дело становится предметом всеобщих обсуждений и осуждений, так что он точно не из тех, кто смиренно примет свою участь. 

«Харассмент президента!» — написал большими буквами разъяренный Трамп в своем Твиттере. Его неслыханно возмутила инициатива демократов во главе с Пелоси.

По слухам, поводом для решения о старте процедуры импичмента стала июльская телефонная беседа с президентом Украины. Политик якобы уговаривал Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена — сына своего главного конкурента на грядущих выборах.

Дональд Трамп

Сообщается, что Трамп пришел в неистовство от подобных обвинений и пообещал опубликовать расшифровку телефонного разговора. 

Возможно, президенту и его супруге Мелании пока рано паковать вещи.

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25 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Дональд Трамп

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