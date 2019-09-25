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Мать Нино Нинидзе одобряет роман дочери с Максимом Виторганом

Ия Нинидзе, знаменитая мама Нино Нинидзе, в восторге от нового возлюбленного своей дочери. Она полностью одобряет Максима Виторгана.
Нино Нинидзе, Максим Виторган
Нино Нинидзе и Максим Виторган

Мать Нино Нинидзе, 59-летняя Ия Нинидзе — женщина знаменитая. Она заслуженная артистка Грузинской ССР и Народная артистка Грузии. Неудивительно, что Нино тянется к творческим людям. Первым мужем девушки был Кирилл Плетнев — актер и режиссер.

Они считались образцовой парой целых четыре года, но потом объявили о разводе. И вот тут-то Нино познакомилась с Максимом Виторганом. Он тоже был свободен — развелся с Ксенией Собчак.

Нино Нинидзе
Ия и Нино Нинидзе

Ия побеседовала с журналистами и заявила, что ей очень импонирует избранник Нино. «Я только за! Я и маму Максима — Аллочку Балтер — хорошо знала, и с отцом — Эммануилом Виторганом прекрасно знакома...» — сказала Нинидзе-старшая. Кроме того, женщина отметила, что дочь до сих пор поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем. «Кирилл Плетнев, несмотря на расставание с моей Нино, остался вхожим в наш дом. Заботится о своем сыне и моем внуке Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо», — заявила Нинидзе «Экспресс-газете».

Напомним, о романе 28-летней Нино и 46-летнего Виторгана заговорили в июле этого года. Сначала они скрывали свои отношения от посторонних глаз, но через несколько недель расслабились и даже начали выходить в свет вместе. 

На днях, например, они посетили день рождения радиостанции «Эхо Москвы», пришли вдвоем и не скрывали нежных чувств друг к другу. 

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25 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @mvitorgan, @ninosha13/Instagram, Persona Stars
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Максим Виторган

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Гость 2019-09-10 12:24:00
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