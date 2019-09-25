Ксения Собчак посетовала, что беременность негативно отразилась на ее внешности

Журналистка поведала, что практически осталась без волос и зубов, когда была в положении. А вот Светлана Лобода поделилась совершенно противоположным опытом.

Очередной приглашенной звездой шоу «Осторожно, Собчак!» стала Светлана Лобода. Поговорили обо всем: о музыке, детях, немного о Тилле Линдеманне («Он а****ный», — заявила Лобода). А еще Ксения и Светлана побеседовали о самых таинственных девяти месяцах в жизни женщины — беременности.

Лобода — мать уже двоих детей. Первая дочка Евангелина родилась в браке с танцором Андреем Царем. А вот имя отца второй дочки, маленькой Тильды, до сих пор неизвестно. Говорят, что этот тот самый великий и ужасный Линдеманн, солиcт Rammstein.

«Суперзвезда» поделилась с Собчак своими мыслями: «С каждой беременностью я все лучше… Я молодею». Ксения, кажется, даже немного возмутилась таким откровениям. «Я хочу кинуть в тебя чем-то. Рассказ про то, как роды живительно влияют на женщину, это полное ***, не верьте. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались все зубы. <…> Я еле-еле прихожу в себя», — пожаловалась светская львица, сравнив свое состояние со здоровьем человека, который пережил воздействие радиации.

Лобода, впрочем, соглашаться с Ксенией не торопилась. Она отстаивала свою позицию. «Во время беременности я выгляжу очень классно. Такая женственная и красивая», — заключила Светлана.



1 2 3 4 5 6 7 Светлана Лобода была на пике своей привлекательности во время беременности

Напомним, 13 сентября Собчак снова стала женой — журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Многие раскритиковали свадьбу за излишнюю экстравагантность — в ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке, зато потом поехали венчаться в церкви.