Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Максим Виторган пошутил над Ксенией Собчак в Инстаграме Максима Галкина

Максим Галкин с удивлением обнаружил, что очень похож на Ксению Собчак. Экс-супруг телеведущей Максим Виторган это просто так оставить не мог.

В Сети все более популярным становится приложение Gradient, которое при помощи нейросетей анализирует фото и показывает, на какую знаменитость похож человек. Звезд эта мания тоже не обошла стороной. Так, выяснить, на кого же он похож, решил Максим Галкин.

Приложение вынесло вердикт — на экс-ведущую «Дома-2» Ксению Собчак. Муж Примадонны российской эстрады оценил такое перевоплощение и даже опубликовал результаты в своем Инстаграме, подписав снимок «У кого-нибудь есть телефон Богомолова?».

описание
описание

Не растерялся и Максим Виторган, бывший супруг Ксении. «Сначала ко мне», — заявил актер. Подписчики Галкина такой интеллигентный и острый юмор явно оценили и поставили комментарию Виторгана много лайков.

Собчак, кстати, тоже отметилась в комментариях, но написала нечленораздельное «Аааа». А вот видела ли она ехидное замечание Виторгана, история умалчивает.

Напомним, Ксения и Максим были женаты шесть лет. Однако в конце прошлого года в Сети появились слухи о расставании пары, а уже в марте супруги объявили о разводе. 

Официально Собчак и Виторган развелись 3 августа, а через месяц Ксения снова стала женой — 13 сентября она вышла замуж за Константина Богомолова.

Перейти к обсуждению


25 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @mvitorgan, @xenia_sobchak, @maxgalkinru/Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган, Максим Галкин

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.