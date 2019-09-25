Максим Виторган пошутил над Ксенией Собчак в Инстаграме Максима Галкина

Максим Галкин с удивлением обнаружил, что очень похож на Ксению Собчак. Экс-супруг телеведущей Максим Виторган это просто так оставить не мог.

В Сети все более популярным становится приложение Gradient, которое при помощи нейросетей анализирует фото и показывает, на какую знаменитость похож человек. Звезд эта мания тоже не обошла стороной. Так, выяснить, на кого же он похож, решил Максим Галкин.

Приложение вынесло вердикт — на экс-ведущую «Дома-2» Ксению Собчак. Муж Примадонны российской эстрады оценил такое перевоплощение и даже опубликовал результаты в своем Инстаграме, подписав снимок «У кого-нибудь есть телефон Богомолова?».

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Не растерялся и Максим Виторган, бывший супруг Ксении. «Сначала ко мне», — заявил актер. Подписчики Галкина такой интеллигентный и острый юмор явно оценили и поставили комментарию Виторгана много лайков.

Собчак, кстати, тоже отметилась в комментариях, но написала нечленораздельное «Аааа». А вот видела ли она ехидное замечание Виторгана, история умалчивает.

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Напомним, Ксения и Максим были женаты шесть лет. Однако в конце прошлого года в Сети появились слухи о расставании пары, а уже в марте супруги объявили о разводе.

Официально Собчак и Виторган развелись 3 августа, а через месяц Ксения снова стала женой — 13 сентября она вышла замуж за Константина Богомолова.