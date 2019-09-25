Егор Кончаловский опубликовал редкое фото с женой и 2-летним сыном

Режиссер Егор Кончаловский обрадовал подписчиков семейным селфи. В кадре он позирует вместе с женой Марией и сыном Тимуром.

53-летний Егор Кончаловский очень долго жил вместе с актрисой Любовью Толкалиной, но брак у них был неофициальный. Артистка даже родила возлюбленному дочь Марию, но два года назад они объявили о расставании. А вскоре стало известно почему. В том же году Кончаловский стал отцом во второй раз — Мария Леонова родила Егору сына Тимура.



Кончаловский свою личную жизнь напоказ предпочитает не выставлять, а в интервью разговаривает исключительно о работе. В Инстаграме Егор очень редко выкладывает фотографии с сыном, а уж семейных фото поклонники вообще не могли дождаться.

Так что когда Кончаловский выложил совместное фото вместе с Марией и Тимуром, фолловеры пришли в восторг. Под снимком режиссер оставил хештеги, по которым стало ясно, что семья отдыхала в Крыму и их отпуск закончился.

Отметим, что пока Кончаловский наслаждается семейной жизнью, Любовь Толкалина никак не может найти своего единственного.

1 2 3 4 5 6 7 Егор Кончаловский очень редко публикует фотографии с женой и сыном

В феврале этого года стало известно о романе Любови с телеведущим Джоном Уорреном («Поедем, поедим»). Пара свои отношения не афишировала, да и продлились они недолго. В начале сентября Уоррен рассказал, что они расстались.