Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Егор Кончаловский опубликовал редкое фото с женой и 2-летним сыном

Режиссер Егор Кончаловский обрадовал подписчиков семейным селфи. В кадре он позирует вместе с женой Марией и сыном Тимуром.

53-летний Егор Кончаловский очень долго жил вместе с актрисой Любовью Толкалиной, но брак у них был неофициальный. Артистка даже родила возлюбленному дочь Марию, но два года назад они объявили о расставании. А вскоре стало известно почему. В том же году Кончаловский стал отцом во второй раз — Мария Леонова родила Егору сына Тимура.

Кончаловский свою личную жизнь напоказ предпочитает не выставлять, а в интервью разговаривает исключительно о работе. В Инстаграме Егор очень редко выкладывает фотографии с сыном, а уж семейных фото поклонники вообще не могли дождаться. 

Так что когда Кончаловский выложил совместное фото вместе с Марией и Тимуром, фолловеры пришли в восторг. Под снимком режиссер оставил хештеги, по которым стало ясно, что семья отдыхала в Крыму и их отпуск закончился.

Отметим, что пока Кончаловский наслаждается семейной жизнью, Любовь Толкалина никак не может найти своего единственного. 

В феврале этого года стало известно о романе Любови с телеведущим Джоном Уорреном («Поедем, поедим»). Пара свои отношения не афишировала, да и продлились они недолго. В начале сентября Уоррен рассказал, что они расстались.

Перейти к обсуждению 1


25 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @egorkonchalovsky/Instagram
Теги

Егор Кончаловский

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Какая же страшная женщина, под стать папашке

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.