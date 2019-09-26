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Кайли Дженнер экстренно госпитализирована

Самая молодая миллиардерша в мире — Кайли Дженнер — пропустит презентацию своей новой коллекции косметики в Париже. Девушка лежит в больнице. 
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер

И на улице 22-летней Кайли Дженнер иногда случается плохая погода. Миллиардершу из списка Forbes экстренно госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса. Причем в самое неподходящее время.

Возлюбленная Трэвиса Скотта собиралась лететь в Париж на Неделю моды, чтобы представить там совместную коллекцию косметики с брендом Balmain. Однако Кайли стало так плохо, что ей пришлось обратиться к врачам. Ни в какой Париж теперь она не летит. Об этом сообщило издание TMZ.

Кайли Дженнер

По словам инсайдеров, Кайли пожаловалась на тошноту и головокружение. Точный диагноз Дженнер пока не известен, но СМИ предполагают, что это банальный грипп. 

Также инсайдеры утверждают, что Кайли чувствовала себя нехорошо за неделю до того, как обратилась к врачам — стоически терпела болезнь. Поэтому, собственно, Дженнер и не пришла на церемонию вручения премми Emmy. Может, оно и к лучшему, ведь ее сестрам Ким и Кендалл там изрядно досталось.

Напомним, барышни вручали награду в номинации «Лучшее реалити-шоу». Ким и Кендалл вышли на сцену и произнесли пару слов о том, что такое реалити — уж они-то должны в этом разбираться, как-никак 12 лет снимаются в собственном «Семействе Кардашьян». 

«Наша семья как никто другой понимает: действительно хорошее реалити  получается благодаря тому, что люди на экране остаются самими собой», — заявила Ким, после чего в зале начали смеяться.

«Мы рассказываем свою историю без купюр и сценария», — добавила Кендалл, и зал чуть ли не взорвался хохотом. Сестрички ушли со сцены очень расстроенные — как же кто-то посмел поставить под сомнение их реалистичность и честность?

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26 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @kyliejenner/Instagram
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Кайли Дженнер

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Что силикон лопнул?))

  • Или опять беремена)))

  • Чем она зарабатывает, что миллиардершей стала в 22?

  • Вообще-то у нее своя линия косметики, очень популярная. Посмотрите, она очень известна, многие в России ей пользуются. Вот и зарабатывает. И вообще она кажется очень классной, и дочку свою любит, и с бойфрендом у нее все хорошо.

  • И на мульйордершу бывает проруха. Вероятно,беременна,потому что грипп себя так не проявляет.

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