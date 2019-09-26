На карьере Фелисити Хаффман поставили крест после тюремного заключения

56-летняя Фелисити Хаффман проведет за решеткой всего 14 дней. На работу в кино после этого она может уже не надеяться. Актриса хотела помочь дочери, а в итоге разрушила свою карьеру.

Фелисити Хаффман

В середине сентября звезду «Отчаянных домохозяек» обвинили в том, что она дала взятку при приеме ее дочери в университет. Фелисити Хаффман отпираться не стала и на заседании рассказала: да, действительно, она заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь София получила необходимый результат для SAT («Академический оценочный тест»).



«Насколько бы это ни звучало извращенно сейчас, я честно начала чувствовать, что, возможно, буду плохой матерью, если не сделаю того, что мне предлагают», — заявила актриса на слушании.

Потом, правда, Хаффман попыталась запутать следствие и надавить на то, что ее участие в даче взятки было в общем-то несущественным: мол, ей предложили, она согласилась. Хотя представители обвинения заявили, что Фелисити сама захотела заплатить за обучение дочери.

Суд вынес довольно гуманный вердикт: всего лишь 14 дней тюрьмы, 250 часов общественных работ и тридцать тысяч долларов штрафа.

Многим это пришлось не по душе. «Все были в ярости от того, что Хаффман так легко отделалась. Любой другой человек получил бы намного более серьезный срок. Все уверены, что это классический случай ''правосудия знаменитости''», — заявил аноним порталу Radar Online.

Более того, инсайдер также заявил, что Фелисити вряд ли ждет карьера в Голливуде после того, что она натворила. «Она яд в этом городе. Никто не хочет проявлять к ней сочувствие. Ни одна студия не желает выслушивать упреки из-за того, что снова наймет актрису, которую все считают избалованной знаменитостью», — сказал источник.



1 2 3 4 5 6 7 Фелисити Хаффман отсидит 14 дней в тюрьме

Кажется, карьере Фелисити Хаффман пришел конец. Воистину «Хотели как лучше, а получилось как всегда», как говаривал Черномырдин.