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На карьере Фелисити Хаффман поставили крест после тюремного заключения

56-летняя Фелисити Хаффман проведет за решеткой всего 14 дней. На работу в кино после этого она может уже не надеяться. Актриса хотела помочь дочери, а в итоге разрушила свою карьеру.
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман

В середине сентября звезду «Отчаянных домохозяек» обвинили в том, что она дала взятку при приеме ее дочери в университет. Фелисити Хаффман отпираться не стала и на заседании рассказала: да, действительно, она заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь София получила необходимый результат для SAT («Академический оценочный тест»). 

«Насколько бы это ни звучало извращенно сейчас, я честно начала чувствовать, что, возможно, буду плохой матерью, если не сделаю того, что мне предлагают», — заявила актриса на слушании.

Фелисити Хаффман

Потом, правда, Хаффман попыталась запутать следствие и надавить на то, что ее участие в даче взятки было в общем-то несущественным: мол, ей предложили, она согласилась. Хотя представители обвинения заявили, что Фелисити сама захотела заплатить за обучение дочери.

Суд вынес довольно гуманный вердикт: всего лишь 14 дней тюрьмы, 250 часов общественных работ и тридцать тысяч долларов штрафа. 

Фелисити Хаффман

Многим это пришлось не по душе. «Все были в ярости от того, что Хаффман так легко отделалась. Любой другой человек получил бы намного более серьезный срок. Все уверены, что это классический случай ''правосудия знаменитости''», — заявил аноним порталу Radar Online.

Более того, инсайдер также заявил, что Фелисити вряд ли ждет карьера в Голливуде после того, что она натворила. «Она яд в этом городе. Никто не хочет проявлять к ней сочувствие. Ни одна студия не желает выслушивать упреки из-за того, что снова наймет актрису, которую все считают избалованной знаменитостью», — сказал источник.

Кажется, карьере Фелисити Хаффман пришел конец. Воистину «Хотели как лучше, а получилось как всегда», как говаривал Черномырдин.

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26 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Фелисити Хаффман

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • а у нас Алсу все еще звезда?

  • Гость

    а у нас Алсу все еще звезда?

    В России все как-то быстро забывается. Киркоров сколько раз косячил и все равно звезда.

  • Пусть едет к нам. Динамо всех берет.

  • Гость

    а у нас Алсу все еще звезда?

    Если бы у этой Фелисити был папа - богатый техасский нефтяник-олигарх, она бы тоже была звезда пожизненно, невзирая ни на что. Кроме того, все выводы, которая делает автор текста в статье, - это ее личное мнение , не более того. Вполне возможно, что эта дама еще и появится в каком-нибудь сериале в небольшой роли. Звезда-то невеликая она , скажем уж честно, таких в голливуде толпы.

  • Гость

    В России все как-то быстро забывается. Киркоров сколько раз косячил и все равно звезда.

    Как косячил Киркоров, так голливудские мачо косячат по 10 раз в день. Ему до них как до неба.

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