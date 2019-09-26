48-летняя Лера Кудрявцева вспомнила, как выглядела 25 лет назад с афрокосичками и пирсингом

Лера Кудрявцева — главная блондинка отечественного телевидения. Мало кто помнит, но раньше она была крутым неформалом с афрокосичками и пирсингом. Тем, кто забыл об этом, Лера напомнила о своем прошлом архивными снимками.

Сейчас об этом уже мало кто помнит, но Лера Кудрявцева в юности была очень неформальной барышней. У нее были длинные темные волосы, заплетенные в африканские косички, в брови — серьга. А это, напомним, 1994 год!

1994 год

Лера на днях показала архивное фото того периода. Тогда она только-только начинала свой путь в шоу-бизнесе. В 1995-м Кудрявцева пришла на кастинг шоу «Патрийная зона» на ТВ-6 (сейчас это главный музыкальный канал страны МУЗ-ТВ). Будущая звезда тогда впечатлила своей энергией и желанием работать и учиться новому, так что вести шоу с Гошей Куценко пригласили именно ее.



Фолловеры архивный снимок оценили и даже отметили, что Кудрявцева сейчас выглядит намного лучше, чем раньше. К этому мнению присоединился и Игорь Крутой: «Лера, ты сейчас намного круче и сексуальней выглядишь, сори...».

2004 год

Чуть позже артистка выложила еще одно фото, на этот раз 15-летней давности. У Кудрявцевой уже блондинистые локоны — ее фирменный знак. Этот снимок тоже вызвал ажиотаж в комментариях. Отметился даже Сергей Лазарев, бывший возлюбленный Леры. «Валерия Львовна! Да, вы огонь», — подписал снимок певец.

А Анфиса Чехова и вовсе сравнила Кудрявцеву с Селин Дион. И правда похожи!

1 2 3 4 5 6 7 Лера Кудрявцева сейчас выглядит просто роскошно

Кстати, на первом фото телеведущая хоть и кажется маленькой девочкой, но на самом деле она уже тогда была мамой и воспитывала сына Жана от барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Мальчик родился в 1990-м, за четыре года до того, как было сделан этот снимок!

Год назад Лера снова стала мамой. 9 августа она родила дочь Машу от молодого мужа, 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова.