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48-летняя Лера Кудрявцева вспомнила, как выглядела 25 лет назад с афрокосичками и пирсингом

Лера Кудрявцева — главная блондинка отечественного телевидения. Мало кто помнит, но раньше она была крутым неформалом с афрокосичками и пирсингом. Тем, кто забыл об этом, Лера напомнила о своем прошлом архивными снимками.

Сейчас об этом уже мало кто помнит, но Лера Кудрявцева в юности была очень неформальной барышней. У нее были длинные темные волосы, заплетенные в африканские косички, в брови — серьга. А это, напомним, 1994 год!

1994 год
1994 год

Лера на днях показала архивное фото того периода. Тогда она только-только начинала свой путь в шоу-бизнесе. В 1995-м Кудрявцева пришла на кастинг шоу «Патрийная зона» на ТВ-6 (сейчас это главный музыкальный канал страны МУЗ-ТВ). Будущая звезда тогда впечатлила своей энергией и желанием работать и учиться новому, так что вести шоу с Гошей Куценко пригласили именно ее. 

Фолловеры архивный снимок оценили и даже отметили, что Кудрявцева сейчас выглядит намного лучше, чем раньше. К этому мнению присоединился и Игорь Крутой: «Лера, ты сейчас намного круче и сексуальней выглядишь, сори...».

2004 год
2004 год

Чуть позже артистка выложила еще одно фото, на этот раз 15-летней давности. У Кудрявцевой уже блондинистые локоны — ее фирменный знак. Этот снимок тоже вызвал ажиотаж в комментариях. Отметился даже Сергей Лазарев, бывший возлюбленный Леры. «Валерия Львовна! Да, вы огонь», — подписал снимок певец.

А Анфиса Чехова и вовсе сравнила Кудрявцеву с Селин Дион. И правда похожи!

Кстати, на первом фото телеведущая хоть и кажется маленькой девочкой, но на самом деле она уже тогда была мамой и воспитывала сына Жана от барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Мальчик родился в 1990-м, за четыре года до того, как было сделан этот снимок! 

Год назад Лера снова стала мамой. 9 августа она родила дочь Машу от молодого мужа, 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова. 

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26 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, @leratv/Instagram
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Лера Кудрявцева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Прикольная фотка

  • Красивый разрез глаз на фото 2004 года

  • Как консервировалась))) лицо почти не поменялось! Но конечно сейчас все более шикарно и элегантно! Лера молодец! И правда выглядит огонь!

  • Прочитала эту статью и почему то вспомнилась недавняя заметка про любовь Деми Мур и Качера

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