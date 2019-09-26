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«Мила в гневе!»: инсайдер рассказал, что чувствует Кунис из-за скандала с Эштоном Катчером

Откровенные мемуары Деми Мур, бывшей супруги Эштона Катчера, вызвали бурную реакцию в Сети. Актеру мигом припомнили все его измены. Новости о том, как же к этой ситуации относится Мила Кунис, нынешняя жена Катчера, не заставили себя долго ждать.
Мила Кунис, Эштон Катчер

Ранее на рассказы Деми Мур о тяготах семейной жизни с Эштоном Катчером отреагировал сам актер. Кажется, его супруга Мила Кунис, на днях радикально сменившая имидж, готова признать, что шумиха вокруг персоны ее мужа страшно ей надоела.

Если раньше Эштон Катчер был всеобщим любимцем и вызывал бурные аплодисменты трогательными рассказами о семейных буднях, то теперь едва ли его позовут на телешоу за очередной порцией милых баек о жене и детях. После того, как Деми Мур рассказала об изменах Катчера и о том, что он принуждал ее к сексу втроем, на 41-летнего актера обрушился шквал негативных комментариев.

Мила Кунис

Вся эта ситуация сильно задела Милу Кунис. Инсайдер сообщил порталу HollywoodLife, что 36-летняя актриса пришла в негодование от того, что Деми Мур вывалила грязное белье Катчера на всеобщее обозрение.

«Мила не желает, чтобы ее дети однажды прочитали книгу Деми или чтобы над ними смеялись из-за нее. Одно дело — разбираться с экс-женой мужа лично и совсем другое — со всем, что она написала и о чем рассказала публике», — поведал аноним.

По словам инсайдера, Мила глубоко расстроена тем, что Деми решила рассказать обо всем этом спустя столько лет после развода с Эштоном. Ведь Катчер уже давно не тот лихой и бесшабашный парень, каким он был, когда жил с Мур. 

Мила считает своего мужа семейным человеком, и ей неприятно, что его имя сейчас планомерно втаптывается в грязь. 

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Катчер поженились в 2015 году. Они растят двоих детей: 4-летнюю Уайатт Изабель и 2-летнего Дмитрия Портвуда.

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26 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Мила Кунис, Эштон Катчер, Деми Мур

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Из песни слов не выкинешь. Дети когда вырастут конечно все узнают.

  • Папаше раньше надо было думать, а то прославился за счёт старой, но известной жены, изменял ей, а потом нашёл молодую, родил детей и я не я и рожа не моя. Как говорится, береги честь смолоду. Ну и Мила тоже знала, что брала, она ведь с ним с детства знакома, брак с Деми на её глазах развивался.

  • Гость

    Папаше раньше надо было думать, а то прославился за счёт старой, но известной жены, изменял ей, а потом нашёл молодую, родил детей и я не я и рожа не моя. Как говорится, береги честь смолоду. Ну и Мила тоже знала, что брала, она ведь с ним с детства знакома, брак с Деми на её глазах развивался.

    Точно. Все эти гадости делал он, а стыдно должно было быть Деми? Мальчику пора повзрослеть и начать отвечать за свои поступки, а не детьми прикрываться. Когда он это делал, думал о будущем? Нет. Только о своем удовольствии и выгоде.

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