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Звезда Playboy с 4-м размером груди приняла предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова

Крайне необычная сотрудница может появиться в администрации Ростова-на-Дону. Мария Лиман, 25-летняя звезда мужских журналов, согласилась принять высокую должность в аппарате мэра.
Мария Лиман

Модель Мария Лиман покорила не одно мужское сердце своими внушительными формами и провокационными снимками. Но, кажется, она готова попробовать себя в совершенно новом качестве — 25-летняя ростовчанка решила заняться политикой!

Мария Лиман

В своем Инстаграме Лиман поделилась с подписчиками радостной новостью. Ей предложили стать руководителем отдела по связям с общественностью администрации родного города — Ростова-на-Дону.

Несомненно, внушительные достоинства модели, которые обеспечили ей обложки и развороты в Playboy, привлекают внимание пользователей 523 тысяч подписчиков ее микроблога. Однако откуда у нее обнаружился скрытый талант пиар-менеджера, остается загадкой. Мария — дипломированный архитектор, так что ее навыки бы скорее пригодились в департаменте градостроительства. Тем не менее модель всерьез настроена попробовать себя в новой сфере.

«Я все же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова Только есть одно маленькое “но”», — заметила Мария.

Препятствием на пути к власти стал переезд модели в Лондон. В настоящее время она получает актерское образование в столице Туманного Альбиона, и ей может быть непросто совмещать учебу с работой.

В комментариях подписчики Марии посоветовали ей все же продолжить постигать азы актерской профессии в Англии. Но нашлись и те, кто с юмором поздравил Лиман. Остроумные пользователи предложили ей ходить на новую работу в нижнем белье, чтобы внести некоторую изюминку в образ российской чиновницы. Нет, спасибо!

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26 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @liman_maria/Instagram, Persona Stars

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Опять какую-то малоизвестную проститню пиарят на этом сайте....

  • Боже, как хорошо, что мои дети не будут жить в этой убогой стране..... У нас конечно в парламенте еще та клоунада сейчас, но во всяком случае политики хотя бы действительно политики, а не чьи-то любовницы, которым скучно стало быть моделькой

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