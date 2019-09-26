Голубая бездна шика: Кейт Миддлтон в изысканном пальто и королевских украшениях посетила церемонию «крещения» полярного судна

26 сентября принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Беркенхед, город в графстве Меррисайд, чтобы принять участие в торжественной церемонии спуска на воду полярного исследовательского судна.
Примечательно, что корабль пользовался определенной популярностью даже до того, как на палубу ступила нога герцогини Кембриджской.
Впрочем, другие предложения тоже достойны упоминания: «Тут чертовски холодно», «Усейн Болт» и «Нетитаник». Но шутки шутками, а кораблю было решено присвоить более официальное название.
Кейт блистала в голубом платье-пальто от любимого ею бренда Alexander McQueen. На фоне слухов о беременности она подчеркнула тонкую талию широким поясом. Герцогиня дополнила элегантный образ замшевыми лодочками и черным клатчем. Не обошлось и без украшений. Для мероприятия Кейт выбрала крупные круглые серьги и любимое ею помолвочное кольцо с цейлонским сапфиром, принадлежавшее некогда принцессе Диане.
Перед началом самой церемонии именитым гостям устроили экскурсию по кораблю. Там Уильям и Кейт встретились с командой и инженерами, которые занимались строительством исполинского судна. Также они узнали от ученых все об оборудовании корабля и познакомились со школьниками, участвовавшими в программе «Полярный исследователь».
В своей речи Уильям поблагодарил всех присутствующих и назвал корабль «настоящим британским чудом».
Судно в итоге получило имя в честь сэра Дэвида Аттенборо — телеведущего и создателя документальных фильмов о природе. 93-летний «виновник торжества» также присутствовал на церемонии и с удовольствием общался с королевской четой. Кейт охотно поддерживала беседу, смеялась и дарила улыбки гостям мероприятия.
Кажется, даже сильный ветер нисколько не испортил радостное настроение герцогини.