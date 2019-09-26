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Голубая бездна шика: Кейт Миддлтон в изысканном пальто и королевских украшениях посетила церемонию «крещения» полярного судна

Пока принц Гарри вместе с Меган Маркл и сыном Арчи покоряют африканские просторы, принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились на северо-запад Англии. Герцогиня в очередной раз стала образцом стиля и элегантности!
Кейт Миддлтон, прин Уильям

26 сентября принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Беркенхед, город в графстве Меррисайд, чтобы принять участие в торжественной церемонии спуска на воду полярного исследовательского судна.

Примечательно, что корабль пользовался определенной популярностью даже до того, как на палубу ступила нога герцогини Кембриджской. 

Когда общественности предложили выбрать название для корабля, большинство голосов было отдано милейшему варианту «Boaty McBoatface», что можно перевести как «Лодочка МакЛодкомордочка».

Впрочем, другие предложения тоже достойны упоминания: «Тут чертовски холодно», «Усейн Болт» и «Нетитаник». Но шутки шутками, а кораблю было решено присвоить более официальное название.

Кейт Миддлтон

Кейт блистала в голубом платье-пальто от любимого ею бренда Alexander McQueen. На фоне слухов о беременности она подчеркнула тонкую талию широким поясом. Герцогиня дополнила элегантный образ замшевыми лодочками и черным клатчем. Не обошлось и без украшений. Для мероприятия Кейт выбрала крупные круглые серьги и любимое ею помолвочное кольцо с цейлонским сапфиром, принадлежавшее некогда принцессе Диане.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Дэвид Аттенборо

Перед началом самой церемонии именитым гостям устроили экскурсию по кораблю. Там Уильям и Кейт встретились с командой и инженерами, которые занимались строительством исполинского судна. Также они узнали от ученых все об оборудовании корабля и познакомились со школьниками, участвовавшими в программе «Полярный исследователь». 

По старинной традиции о борт судна нужно было разбить бутылку шампанского. Кейт сделала это с большим удовольствием, нажав на специальную кнопку.

В своей речи Уильям поблагодарил всех присутствующих и назвал корабль «настоящим британским чудом».

Судно в итоге получило имя в честь сэра Дэвида Аттенборо — телеведущего и создателя документальных фильмов о природе. 93-летний «виновник торжества» также присутствовал на церемонии и с удовольствием общался с королевской четой. Кейт охотно поддерживала беседу, смеялась и дарила улыбки гостям мероприятия.

Кажется, даже сильный ветер нисколько не испортил радостное настроение герцогини.

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26 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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4 комментария Добавить комментарий
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  • вот на кого смотреть приятно.милая Кети

  • Ну и что? Мы что поданные Королевы Великобритании? У нас в стране республика,а не конституционная монархия.

  • Сутулая морщинистая на коротких кривых ножках, зато оскал хищный. Вот почему она бесит, не знаю

  • Широкий пояс ей идет, визуально укорачивает слишком длинную талию

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