Сбежавший жених: Леди Гага обвинила Брэдли Купера в сорванной помолвке, разбившей ей сердце

Разрыв Брэдли Купера и Ирины Шейк взорвал медийное пространство: все только об этом и говорили. А когда выяснилось, что Купер закрутил роман с Леди Гагой еще на съемках «Звезда родилась», все чуть не сошли с ума. Так чем же закончилась эта непростая история и закончилась ли она вообще?

Леди Гага и Брэдли Купер

В течение какого-то времени Брэдли Купер и Леди Гага пытались скрыть свои отношения, но правда выплыла наружу. Чувства зародились во время съемок и оказались взаимными. «В этом нет никаких сомнений — Леди Гага по уши влюбилась в Брэдли», — рассказали друзья певицы.

Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага

В июле, практически сразу после того, как Ирина Шейк съехала из особняка Брэдли Купера, там поселилась Леди Гага. Певица даже успела немного изменить интерьер и заказать новую мебель, — сообщали источники, близкие к актеру.

Леди Гага и Дэн Хортон

Друзья Леди Гаги утверждали, что Купер собирался сделать ей предложение руки и сердца: они уверили, что актер уже присматривал для певицы обручальное кольцо. Интересно, конечно, откуда они об этом узнали, но это уже неважно, потому что помолвка по какой-то причине сорвалась.

«Это была страсть, но не любовь», — цитирует Леди Гагу журнал Life & Style.

Певица призналась, что Брэдли «разбил ей сердце» тем, что передумал и разорвал помолвку в последний момент. По всей видимости, Гага действительно считала Купера «тем самым» человеком. Певица даже попыталась заставить его ревновать, появившись на публике с Дэном Хортоном, но никаких результатов это не принесло.

1 2 3 ... 9 Кажется, Брэдли Купер решил разом вывести из себя всех женщин

Кто-то считает, что Брэдли испугался ответственности и еще не готов к серьезным отношениям, а другие говорят, что после громкого разрыва с Ириной Шейк актеру претит такое пристальное внимание прессы. Интересно, как будут развиваться события дальше, потому что есть ощущение, что это еще не конец.