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Сбежавший жених: Леди Гага обвинила Брэдли Купера в сорванной помолвке, разбившей ей сердце

Разрыв Брэдли Купера и Ирины Шейк взорвал медийное пространство: все только об этом и говорили. А когда выяснилось, что Купер закрутил роман с Леди Гагой еще на съемках «Звезда родилась», все чуть не сошли с ума. Так чем же закончилась эта непростая история и закончилась ли она вообще?
Леди Гага, Брэдли Купер
Леди Гага и Брэдли Купер

В течение какого-то времени Брэдли Купер и Леди Гага пытались скрыть свои отношения, но правда выплыла наружу. Чувства зародились во время съемок и оказались взаимными. «В этом нет никаких сомнений — Леди Гага по уши влюбилась в Брэдли», — рассказали друзья певицы.

Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леди Гага
Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага

В июле, практически сразу после того, как Ирина Шейк съехала из особняка Брэдли Купера, там поселилась Леди Гага. Певица даже успела немного изменить интерьер и заказать новую мебель, — сообщали источники, близкие к актеру.

Леди Гага, Дэн Хортон
Леди Гага и Дэн Хортон

Друзья Леди Гаги утверждали, что Купер собирался сделать ей предложение руки и сердца: они уверили, что актер уже присматривал для певицы обручальное кольцо. Интересно, конечно, откуда они об этом узнали, но это уже неважно, потому что помолвка по какой-то причине сорвалась.

«Это была страсть, но не любовь», — цитирует Леди Гагу журнал Life & Style.

Певица призналась, что Брэдли «разбил ей сердце» тем, что передумал и разорвал помолвку в последний момент. По всей видимости, Гага действительно считала Купера «тем самым» человеком. Певица даже попыталась заставить его ревновать, появившись на публике с Дэном Хортоном, но никаких результатов это не принесло. 

Кто-то считает, что Брэдли испугался ответственности и еще не готов к серьезным отношениям, а другие говорят, что после громкого разрыва с Ириной Шейк актеру претит такое пристальное внимание прессы. Интересно, как будут развиваться события дальше, потому что есть ощущение, что это еще не конец.

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26 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @ladygaga/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Брэдли Купер, Леди Гага

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