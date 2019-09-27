СМИ выяснили, что Константин Богомолов зарабатывает в 9 раз меньше Ксении Собчак

Обычно женщины (и даже успешные бизнесвумен) говорят, что мужчина все равно должен зарабатывать больше них — мол, чтобы сам себя уважал. Ксении Собчак на эти стереотипы, видимо, плевать. Ее муж Константин Богомолов зарабатывает в 9 раз меньше журналистки.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу 13 сентября. Общественность катафалком у ЗАГСа взбешена, гости церемонии страшно довольны, новоиспеченные супруги счастливы, подарки разобраны — началась бытовуха.

Обычно главная причина ссор в семье — деньги. Кто-то или мало зарабатывает, или много тратит. «Комсомольская правда» решила выяснить, что ближе к правде в этой семье, и посчитала доходы Собчак и Богомолова. Видимо, в один прекрасный день им станет ближе первая проблема — режиссер зарабатывает в 9 раз меньше своей жены.

Ксения Анатольевна, по данным Forbes, зарабатывает около миллиона долларов в год. За это стоит сказать спасибо корпоративам, рекламе в Инстаграме и участию в телевизионных шоу за гонорар.

Богомолов похвастаться такими заработками не может. За прошлый год официальный доход режиссера был в 9 раз меньше, чем у его жены.

В театре на Малой Бронной, где Богомолов трудится художественным руководителем, он получает около 300-400 тысяч в месяц. Плюс за отдельные проекты он получает около 2 млн рублей (например, за книгу «Так говорил Богомолов» и сериал «Содержанки»).

1 2 3 4 5 6 7 Константин Богомолов зарабатывает меньше Собчак

Отметим, что, например, Полина Гагарина тоже не переживает из-за того, что зарабатывает намного больше мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. «Он с этим живет, он это знал. Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия. Строю дом», — призналась как-то Полина в интервью шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман.