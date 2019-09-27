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СМИ выяснили, что Константин Богомолов зарабатывает в 9 раз меньше Ксении Собчак

Обычно женщины (и даже успешные бизнесвумен) говорят, что мужчина все равно должен зарабатывать больше них — мол, чтобы сам себя уважал. Ксении Собчак на эти стереотипы, видимо, плевать. Ее муж Константин Богомолов зарабатывает в 9 раз меньше журналистки.
Ксения Собчак, Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу 13 сентября. Общественность катафалком у ЗАГСа взбешена, гости церемонии страшно довольны, новоиспеченные супруги счастливы, подарки разобраны — началась бытовуха.

Обычно главная причина ссор в семье — деньги. Кто-то или мало зарабатывает, или много тратит. «Комсомольская правда» решила выяснить, что ближе к правде в этой семье, и посчитала доходы Собчак и Богомолова. Видимо, в один прекрасный день им станет ближе первая проблема — режиссер зарабатывает в 9 раз меньше своей жены.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Анатольевна, по данным Forbes, зарабатывает около миллиона долларов в год. За это стоит сказать спасибо корпоративам, рекламе в Инстаграме и участию в телевизионных шоу за гонорар.

Богомолов похвастаться такими заработками не может. За прошлый год официальный доход режиссера был в 9 раз меньше, чем у его жены. 

В театре на Малой Бронной, где Богомолов трудится художественным руководителем, он получает около 300-400 тысяч в месяц. Плюс за отдельные проекты он получает около 2 млн рублей (например, за книгу «Так говорил Богомолов» и сериал «Содержанки»). 

Отметим, что, например, Полина Гагарина тоже не переживает из-за того, что зарабатывает намного больше мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. «Он с этим живет, он это знал. Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия. Строю дом», — призналась как-то Полина в интервью шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман.

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27 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • то же мне новость дня, рассмешили :))))

  • А что кто-то сомневался в этом?!

  • Ну ничего, теперь он будет побольше зарабатывать )))

  • Не в деньгах конечно счастье, но в этой паре всё совсем гротескно(

  • Да уж " он с этим живет...", это что тяжелое заболевание, патология, чтобы с этим свыкаться жить? Сейчас нет такого, что мужик должен больше зарабатывать. Сейчас то мужика уже в редкую встретишь, а уж о чем то "большОм" уже и не мечтаешь

  • Так поэтому и женился именно на той которая зарабатывает больше! Смысл жениться не в профит

  • Гость

    Не в деньгах конечно счастье, но в этой паре всё совсем гротескно(

    Так им того и надо, они же любители повыделываться. Да ладно, нам-то что.. лишь бы Ксения была счастлива в любви ... и политику больше не лезла, а то прям больно смотреть было на это.

  • Мася

    А что кто-то сомневался в этом?!

    Я сомневаюсь. Когда был у собчак обыск дома, то нашли деньги по конвертам. Так что, в 9 ли раз больше она зарабатывает?

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