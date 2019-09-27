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Фолловеры Тарасовой в этот раз критикуют за наряд ее мужа-футболиста

Анастасию Тарасову часто (если не всегда) критикуют за модные провалы. На этот раз случилось странное: ее похвалили, мужа отругали. А во всем виноваты джинсы...
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова
Дмитрий и Анастасия Тарасова

Мы уже давно привыкли, что 25-летней Анастасии Тарасовой постоянно достается за несколько странный стиль одежды. Практически под каждой фотографией материализуются диванные критики, которые пишут гадости жене Дмитрия Тарасова и умоляют ее нанять адекватного стилиста, чтобы начать одеваться нормально.

Тарасова обычно отвечает «как мне нравится, так я и буду ходить» и советует фолловерам, которым что-то не нравится, отписаться от нее и следить за собой.

Недавно стало известно, что в 2020 году Тарасовы запустят в работу собственный бренд одежды TARASOV. И вот тут подписчики и модели, и футболиста просто взбесились: ну как можно создавать одежду, если у тебя напрочь отсутствует чувство стиля?

Тарасова спорила в комментариях в Инстаграме и отговаривалась стандартной фразой «не нравится — не носите», уже привыкнув, что ее постоянно критикуют из-за одежды. Но вдруг произошло нечто странное...

Дмитрий и Анастасия опубликовали в своих Инстаграмах одинаковые фото с романтического ужина. В комментариях снова обсуждают стиль и то, как он никуда не годится. Только вот не Насти, а ее супруга!

Спортсмен и правда одет довольно странно - на нем джинсы в обтяг и с дырками, подозрительно похожие на женские. Подписчики это без внимания не оставили. «Штаны пипец», «Зачем надел женские джинсы?», «Мужских джинс не было?», «Под рваные джинсы одеты лосины? Холодно реально однако», — писали они.

  • Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Дмитрий и Анастасия Тарасовы скоро запускают собственный бренд одежды
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А вот образ Анастасии — юбку с анималистичным принтом, ботильоны и бежевый свитер — многие фолловеры в этот раз оценили. Мир перевернулся, товарищи!

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27 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • На первой фотографии Тарасов применил локтевой захват шеи Настасьи. Вот она радуется.

  • А я терпеть не могу рваные джинсы, хоть на женщинах, хоть на мужчинах. Дочка у них хорошенькая с правильными чертами лица.

  • Настя хороша!!

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