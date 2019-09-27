Виктория Боня призналась, что перестала различать запахи после родов

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что ее дочь «отняла» у нее возможность различать запахи. Зато наследница телеведущей чувствует все!

Виктория Боня

Семь лет назад Виктория Боня стала мамой — девушка родила дочь Анджелину-Летицию от своего возлюбленного Алекса Смерфита, сына ирландского миллионера. Два года назад пара рассталась, официальная версия: Боня хотела еще детей, Алекс категорически отказывался обзаводиться наследниками.

Удивительно, что Виктория была не против рожать еще детей, ведь уже после первой дочери ее организм стал работать иначе. Как на днях призналась телеведущая, она больше не может различать запахи.

Виктория опубликовала в инстаграм-историях видео, как она едет в машине с Анджелиной-Летицией по Лондону. Дочь телеведущей закрывает нос платком. «Бывает же так: я запахи не слышу вообще, потому что Анджелина у меня отняла чувство обоняния, а Анджелишка слышит все запахи. Вот сейчас мы едем, и водитель у нас напарфюмился. И Анджелишка не может дышать. Хотя просто чуть-чуть запарфюмился. Даже открытое окно не помогает», — поделилась Виктория. Девочка, впрочем, заявила матери, что в салоне пахнет ну очень сильно — да так, что у нее кружится голова.

«А я все, вообще не слышу запахи. Как такое может быть? Вот у меня обоняние пропало, когда я забеременела Анджелиной. Когда родила, поняла, что у меня его нет. А у нее оно просто в десять раз сильнее, чем у обычных людей. Удивительно. Я не знаю, почему так», — подвела итог своим мыслям Боня.

Отметим, что потеря обоняния — аносмия — не только симптом заболеваний носа, но и предвестник серьезных неврологических болезней. Также часто причиной аносмии является процесс физиологического старения.



1 2 3 4 5 6 7 Боня не чувствует запахи

В любом случае, мы советуем Боне не просто рассуждать о мистической потере обоняния, но еще и навестить врача, который сможет установить точную причину аносмии.