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Виктория Боня призналась, что перестала различать запахи после родов

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что ее дочь «отняла» у нее возможность различать запахи. Зато наследница телеведущей чувствует все!
Виктория Боня
Виктория Боня

Семь лет назад Виктория Боня стала мамой — девушка родила дочь Анджелину-Летицию от своего возлюбленного Алекса Смерфита, сына ирландского миллионера. Два года назад пара рассталась, официальная версия: Боня хотела еще детей, Алекс категорически отказывался обзаводиться наследниками. 

Удивительно, что Виктория была не против рожать еще детей, ведь уже после первой дочери ее организм стал работать иначе. Как на днях призналась телеведущая, она больше не может различать запахи.

Виктория опубликовала в инстаграм-историях видео, как она едет в машине с Анджелиной-Летицией по Лондону. Дочь телеведущей закрывает нос платком. «Бывает же так: я запахи не слышу вообще, потому что Анджелина у меня отняла чувство обоняния, а Анджелишка слышит все запахи. Вот сейчас мы едем, и водитель у нас напарфюмился. И Анджелишка не может дышать. Хотя просто чуть-чуть запарфюмился. Даже открытое окно не помогает», — поделилась Виктория. Девочка, впрочем, заявила матери, что в салоне пахнет ну очень сильно — да так, что у нее кружится голова. 

«А я все, вообще не слышу запахи. Как такое может быть? Вот у меня обоняние пропало, когда я забеременела Анджелиной. Когда родила, поняла, что у меня его нет. А у нее оно просто в десять раз сильнее, чем у обычных людей. Удивительно. Я не знаю, почему так», — подвела итог своим мыслям Боня.

Отметим, что потеря обоняния — аносмия — не только симптом заболеваний носа, но и предвестник серьезных неврологических болезней. Также часто причиной аносмии является процесс физиологического старения.

В любом случае, мы советуем Боне не просто рассуждать о мистической потере обоняния, но еще и навестить врача, который сможет установить точную причину аносмии.

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27 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • "Виктория Боня призналась, что перестала различать запахи после родов"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Спасибо, что призналась))) А то вот висел вопрос в воздухе, различает ли Виктория Боня запахи после родов или нет, теперь вот все прояснилось, Спасибо, Вика. мы спокойны)))

  • Чушь какая-то, Боня уже не знает, что выдумать, чтобы лишний раз написать о себе.

  • Девку мелкую жалко. 7 лет, а уже такая прошаренная стала, деловая в плохом смысле. Глаза нехорошие. Манеры уличные. В школу не ходит, зато изнанку жизни уже знает, палец в рот не клади. Понятие о своей персоне явно завышенное. Считай все, детство закончилось.

  • Боня совсем нюх потеряла

  • Новая мода: рассказывать про осложнения после родов. Но, это все же лучше, чем абортами трясти.

  • Это разве новость. .вот Боня недавно в инсте призналась практически что Алекс не отец ее дочки..Вот это новость!! Хотя об этом давно все говорили. .потому что только этим можно объяснить его равнодушие и безразличие к судьбе ребенка. А также подобное отношение и его родителей к этой девочке..Сразу все становится на свои места- и то что дочь в Монако в школу не ходила ,и их отъезд оттуда..

  • Гость

    Это разве новость. .вот Боня недавно в инсте призналась практически что Алекс не отец ее дочки..Вот это новость!! Хотя об этом давно все говорили. .потому что только этим можно объяснить его равнодушие и безразличие к судьбе ребенка. А также подобное отношение и его родителей к этой девочке..Сразу все становится на свои места- и то что дочь в Монако в школу не ходила ,и их отъезд оттуда..

    Да пусть даже заявит на весь мир что он не отец, это очередная брехня, она похожа на него как две капли воды!

  • Гость

    Это разве новость. .вот Боня недавно в инсте призналась практически что Алекс не отец ее дочки..Вот это новость!! Хотя об этом давно все говорили. .потому что только этим можно объяснить его равнодушие и безразличие к судьбе ребенка. А также подобное отношение и его родителей к этой девочке..Сразу все становится на свои места- и то что дочь в Монако в школу не ходила ,и их отъезд оттуда..

    Дочь его копия,это же очевидно!

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