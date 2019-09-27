Как обручальное кольцо принцессы Беатрис связано с Меган Маркл

В начале сентября Эдоардо Моцци попросил руки и сердца своей возлюбленной. Похоже, он решил перестраховаться, поэтому разработал дизайн обручального кольца сам с учетом пристрастий представительниц семьи Виндзоров.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци

Сейчас принцесса Беатрис по-настоящему счастлива: в 2020-м она выйдет замуж за своего избранника Эдоардо Моцци. Несмотря на то, что информация о предстоящем бракосочетании появилась лишь 26 сентября, новость стремительно обрастает подробностями. Например, выяснилось, что обручальное кольцо Беатрис имеет непосредственное отношение к Меган Маркл.

Кольцо принцессы Беатрис

Обо всем по порядку! Эдоардо не только словом, но и делом доказал свою любовь к королевской избраннице: перед тем, как увезти Беатрис в Италию и встать перед ней на одно колено, он на протяжении четырех месяцев вел тщательную подготовку. Продумано было все, начиная от выбора подходящего романтического места, заканчивая дизайном обручального кольца.

Меган Маркл

Выяснилось, что для создания столь значимого украшения Моцци обратился за помощью к знаменитому ювелиру Шону Леану — фавориту Меган Маркл. Именно он в свое время на пару с принцем Гарри разработал уникальное кольцо герцогини Сассекской, которая носит и ряд других роскошных украшений авторства любимого мастера.



«Для меня большая честь, что Эдоардо решил поработать именно со мной, и я смог стать частью этого особого момента», — поделился Леан.

Кольцо принцессы Беатрис

Несмотря на свою красоту, главный бриллиант в 2,5 карата не слишком привлек внимание пользователей Сети. А вот миниатюрные драгоценные камни сбоку приковали взоры ценителей украшений. Дело в том, что эти бриллианты в 0,75 карат родом из Ботсваны — особого места для Сассексов. Эдоардо Моцци, как и принц Гарри в свое время, настоял на том, чтобы в обручальном кольце невесты были бриллианты именно из этой страны. Похоже, жених Беатрис был настроен очень серьезно и решил не нарушать помолвочных «традиций».

Кольцо принцессы Беатрис

Моцци посещал Шона пять раз и на каждой встрече описывал то самое кольцо, которое хотел бы видеть на безымянном пальце возлюбленной. «Эдо был подготовлен к работе и точно знал, какой дизайн ему нужен. Обязательно должен быть круглый камень, а материал — платина», — вспомнил Лине.



Когда речь зашла об эстетической составляющей, Моцци вновь не растерялся: «Я очень люблю ар-деко, а Беатрис без ума от викторианскоой красоты», — передал его слова ювелир.



1 2 3 ... 9 Принцесса Беатрис в скором времени выйдет замуж

Жених хотел, чтобы кольцо выражало слияние двух личностей — его и невесты. Теперь за «мужскую» составляющую в кольце отвечает крепкая платиновая основа, а за «женскую» — крупный бриллиант и россыпь камней из Ботсваны.