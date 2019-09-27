Максим Аверин прокомментировал информацию о своем задержании из-за дебоша на борту самолета

26 сентября в Сети появилась информация об аресте Максима Аверина. По сообщениям СМИ, актер был доставлен в отделение полиции из-за «пьяного дебоша». На следующее утро Аверин обратился к своим поклонникам.

Максим Аверин

Вечером 26 сентября в аэропорту Шереметьево неизвестные устроили драку прямо на борту самолета. По сообщениям очевидцев, двое мужчин нецензурно выражались и нападали друг на друга. Впрочем, долго потасовка не продлилась: сотрудники полиции оперативно разняли дебоширов и отвезли их в отделение.

Максим Аверин

По данным правоохранительных органов, один из задержанных пассажиров находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция рассекретила годы рождения мужчин — 1975 и 1965. Источник ТАСС сообщил, что одним из них оказался Максим Аверин.



По сведениям прессы, вместе с актером на борту самолета находился и его директор Николай Коренев. Сотрудники «РИА Новости» оперативно с ним связались, однако тот не подтвердил информацию о задержании.

1 2 3 ... 10 Вечером 26 сентября Максим Аверин обратился к своим подписчикам

По словам Коренева, его подопечный находится дома и занят работой. «У него все хорошо», — сообщил директор Аверина.



Сам актер тоже поспешил высказаться по поводу сложившейся ситуации. Поздно вечером 26 сентября он опубликовал в своем Инстаграме обращение к подписчикам. «Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!» — написал Максим Аверин.