Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Максим Аверин прокомментировал информацию о своем задержании из-за дебоша на борту самолета

26 сентября в Сети появилась информация об аресте Максима Аверина. По сообщениям СМИ, актер был доставлен в отделение полиции из-за «пьяного дебоша». На следующее утро Аверин обратился к своим поклонникам.
Максим Аверин
Максим Аверин

Вечером 26 сентября в аэропорту Шереметьево неизвестные устроили драку прямо на борту самолета. По сообщениям очевидцев, двое мужчин нецензурно выражались и нападали друг на друга. Впрочем, долго потасовка не продлилась: сотрудники полиции оперативно разняли дебоширов и отвезли их в отделение.

Максим Аверин
Максим Аверин

По данным правоохранительных органов, один из задержанных пассажиров находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция рассекретила годы рождения мужчин — 1975 и 1965. Источник ТАСС сообщил, что одним из них оказался Максим Аверин. 

По сведениям прессы, вместе с актером на борту самолета находился и его директор Николай Коренев. Сотрудники «РИА Новости» оперативно с ним связались, однако тот не подтвердил информацию о задержании.

По словам Коренева, его подопечный находится дома и занят работой. «У него все хорошо», — сообщил директор Аверина. 

Сам актер тоже поспешил высказаться по поводу сложившейся ситуации. Поздно вечером 26 сентября он опубликовал в своем Инстаграме обращение к подписчикам. «Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!» — написал Максим Аверин.

Перейти к обсуждению 2


27 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @maximaveri/Instagram, Getty Images
Теги

Максим Аверин

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Радостно, конечно, что все хорошо, но все же... Дебош-то с его участием был или нет? Или это какие-то другие люди были? Похоже на слив с темы

  • все сми написали что был дебош на борту. Была вызвана полиция, когда самолет приземлился. Штраф 500 рублей. Штраф конечно просто издевка. Нараздавали заслуженных непонятно кому. Если ты пробиваешься одним местом, тебя заметили и отметили званием, так это только обязывает.... а он нутро гнилое наружу казать Извинений то не последовало.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.