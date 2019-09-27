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Безупречная Николь Кидман, сияющая Ума Турман и другие звезды стали гостями благотворительного вечера в Монако

26 сентября селебрити посетили ежегодный благотворительный вечер Gala for the Global Ocean в Монте-Карло. После ужина звезд ждал аукцион, все средства от которого пошли на спасение Мирового океана.
Крис Такер, Джейн Сеймур, Робин Тик, Гвен Стефани, Энди Гарсия, князь Альбер II, Роберт Редфорд, Николь Кидман, Патрисия Аркетт, Изабели Фонтана, Ана Беатрис Баррос
Звезды на вечере Gala for the Global Ocean

В Монако состоялся третий вечер Gala for the Global Ocean, собравший множество знаменитостей во главе с князем Альбером II. Местом проведения мероприятия стала Опера Монте-Карло, куда именитые гости и направились в назначенный час.

Адриана Лима приковала к себе сотни взглядов, едва ступив на синюю дорожку. Нежно-розовое шелковое платье с открытыми плечами контрастировало с загорелой кожей 38-летней модели. 

Адриана Лима

Воротник и манжеты наряда были декорированы сияющими камнями. Асиметричный подол позволял любоваться стройными ногами Лимы. Она дополнила поистине королевский образ крупными серьгами и изящными босоножками на высоких каблуках.

Николь Кидман

52-летняя Николь Кидман выбрала для мероприятия изящный вечерний образ. Черное платье-футляр с прозрачными рукавами от Alexandre Vauthier выгодно подчеркивало по-девичьи стройную фигуру актрисы. На ноги Николь надела лодочки бренда Aquazzura. 

Волосы блондинка уложила в крупные локоны, а строгость аутфита разбавила яркой розовой помадой.

Черный цвет также пришелся по душе 49-летней музе Квентина Тарантино —  Уме Турман. Она появилась в черной шелковой рубашке и длинной свободной юбке. Талию Ума выделила кожаным поясом в ковбойском стиле. 

Ума Турман

Светлые волосы актриса завила волнами и уложила на одну сторону. Элегантность своего лаконичного образа Турман подчеркнула круглыми серьгами, ожерельем и массивным браслетом на левой руке.

Гвен Стефани

Дерзкий аутфит Гвен Стефани сильно отличался от сдержанных нарядов других звезд. 49-летняя певица предстала в нежно-голубом мини-платье со струящимся шлейфом от Elie Saab из осенней коллекции 2018 года. Кажется, Гвен ответственно подошла к теме вечера — ее наряд напоминал морскую волну. Золотой пояс, туфли от Christian Louboutin, декорированный камнями клатч и алая помада добавили образу Стефани голливудского шика.

После торжественного ужина состоялся благотворительный аукцион, на котором были представлены произведения искусства, антиквариат и другие предметы зависти многих коллекционеров. В прошлом году на спасение океана удалось собрать более 25 миллионов долларов.

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27 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Адриана Лима, Николь Кидман, Ума Турман, Гвен Стефани, Князь Альбер II, Изабели Фонтана, Ана Беатрис Баррос, Джейн Сеймур, Томми Хилфигер

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