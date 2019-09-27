Безупречная Николь Кидман, сияющая Ума Турман и другие звезды стали гостями благотворительного вечера в Монако

26 сентября селебрити посетили ежегодный благотворительный вечер Gala for the Global Ocean в Монте-Карло. После ужина звезд ждал аукцион, все средства от которого пошли на спасение Мирового океана.

Звезды на вечере Gala for the Global Ocean

В Монако состоялся третий вечер Gala for the Global Ocean, собравший множество знаменитостей во главе с князем Альбером II. Местом проведения мероприятия стала Опера Монте-Карло, куда именитые гости и направились в назначенный час.

Адриана Лима приковала к себе сотни взглядов, едва ступив на синюю дорожку. Нежно-розовое шелковое платье с открытыми плечами контрастировало с загорелой кожей 38-летней модели.

Воротник и манжеты наряда были декорированы сияющими камнями. Асиметричный подол позволял любоваться стройными ногами Лимы. Она дополнила поистине королевский образ крупными серьгами и изящными босоножками на высоких каблуках.

52-летняя Николь Кидман выбрала для мероприятия изящный вечерний образ. Черное платье-футляр с прозрачными рукавами от Alexandre Vauthier выгодно подчеркивало по-девичьи стройную фигуру актрисы. На ноги Николь надела лодочки бренда Aquazzura.

Волосы блондинка уложила в крупные локоны, а строгость аутфита разбавила яркой розовой помадой.

Черный цвет также пришелся по душе 49-летней музе Квентина Тарантино — Уме Турман. Она появилась в черной шелковой рубашке и длинной свободной юбке. Талию Ума выделила кожаным поясом в ковбойском стиле.

Светлые волосы актриса завила волнами и уложила на одну сторону. Элегантность своего лаконичного образа Турман подчеркнула круглыми серьгами, ожерельем и массивным браслетом на левой руке.

Дерзкий аутфит Гвен Стефани сильно отличался от сдержанных нарядов других звезд. 49-летняя певица предстала в нежно-голубом мини-платье со струящимся шлейфом от Elie Saab из осенней коллекции 2018 года. Кажется, Гвен ответственно подошла к теме вечера — ее наряд напоминал морскую волну. Золотой пояс, туфли от Christian Louboutin, декорированный камнями клатч и алая помада добавили образу Стефани голливудского шика.

После торжественного ужина состоялся благотворительный аукцион, на котором были представлены произведения искусства, антиквариат и другие предметы зависти многих коллекционеров. В прошлом году на спасение океана удалось собрать более 25 миллионов долларов.